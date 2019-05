Acuzație gravă: Puterea PSD-ALDE a dat cu piciorul unei autorități europene Europarlamentarul Siegfried Mureșan acuza actuala putere ca nu s-a inscris in cursa pentru gazduirea Autoritații Europene a Muncii. Iata declarația lui Siegfried Mureșan: ”Romania avea termen pana pe 6 mai sa se inscrie pentru a gazdui nou-inființata Autoritate Europeana a Muncii (AEM). De doua ori am facut apel public Guvernului Romaniei sa depuna o candidatura serioasa pentru a gazdui aceasta noua instituție europeana. Prima data in martie, dupa ce Consiliul UE a publicat procedura de selecție a noului sediu, a doua oara la inceputul lunii aprilie, cand am votat in Parlamentul European regulamentul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

