- Rusia dezvolta arsenalul atomic, încercând sa produca inclusiv o torpila subacvatica, intercontinentala, autonoma si invizibila pe radare, care poate transporta ogive termonucleare, acuza Administratia Donald Trump, pledând pentru masuri

- Administratia Donald Trump a anuntat ca va continua cea mai mare parte a politicilor in domeniul armamentului nuclear din perioada presedintelui Barack Obama, insa va adopta o pozitie mai agresiva vizavi de Rusia, informeaza site-ul agentiei de stiri The Associated Press. Intr-un raport…

- Aproximativ 30 de preoti incorporati in trupele militare ale Rusiei vor urca in tancurile rusesti BMD-4M saptamana viitoare, conform agentiei TASS, care citeaza un oficial al bisericii. "Preotii care sunt alaturi de trupele militare in momentele dificile sunt deseori nevoiti sa evacueze soldatii raniti…

- Statele Unite trebuie sa-si modernizeze capabilitatile nuclare, iar gruparile teroriste, regimurile necinstite si rivali precum Rusia si China ameninta interesele si valorile americane, a afirmat presedintele SUA, Donald Trump.

- In ziua „Grevei alegatorilor” din Rusia, o serie de actiuni de protest initiate de opozantul rus Alexei Navalnii, politia rusa a arestat peste 250 de participanti, potrivit „OVD-Info”. Actiunile s-au desfasurat in zeci de orase din Rusia, iar politia a folosit forta pentru a-i retine pe ”ilegalisti”,…

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, a incercat sa explice de ce Igor Dodon inca nu a primit un raspuns la invitatia adresata omologului sau roman, Klaus Iohannis, de veni in vizita oficiala in Republica Moldova si de a avea o intrevedere bilaterala. Potrivit diplomatului, invitatia respectiva…

- Drona salvamar Little Ripper a salvat, in premiera pentru un astfel de aparat de zbor, doi adolescenti de la inec in Australia. Salvamarii testau drona in apropiere de Lennox Head, in New South Wales, cand au fost alertati ca sunt persoane in apa care au nevoie de ajutor. Fara sa stea pe ganduri au…

- Mișcarea „Golos“ din Rusia, pentru apararea drepturilor alegatorilor, afirma ca a inregistrat in ultimele 20 de zile un numar de 55 de cazuri de agitație electorala ilegala pe posturie tv federale, regionale și locale in favoarea actualului șef al statului, Vladimir Putin. Golos afirma ca patru canale…

- Armata rusa a initiat luni o serie de manevre militare, in mai multe regiuni, folosind platforme mobile de rachete intercontinentale nucleare, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Ministerul rus al Apararii a comunicat ca exercitiile militare cu sisteme de rachete Topol-M si Iars se desfasoara…

- Rusia arunca cu acuzatii in toate directiile in incercarea de a descifra cine anume a atacat baza aeriana Khmeimim si baza navala Tartus din Siria cu ajutorul unor drone improvizate, ghidate de dispozitive GPS - in ceea ce pare a fi primul atac coordonat de acest tip din istorie.

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat joi ca va pune capat in 2018 neintelegerilor cu Rusia privind frontiera comuna intre cele doua tari, a informat agentia de presa belarusa Telegragh, relateaza vineri Xinhua. In ianuarie 2017, Belarusul a anuntat anularea obligativitatii…

- Rusia susține ca 13 drone inarmate i-au atacat recent bazele din vestul Siriei. Ministerul rus al Apararii a afirmat luni ca nu au existat victime și nici pagube materiale semnificative in atacurile de la baza aeriana Hmeimim și cea navala, de la Tartus. Forțele de aparare antiaeriana (sistemul Panțir-S1)…

- Ministerul Apararii rus a anuntat, luni, ca militantii teroristi sirieni au folosit 13 drone pentru a ataca, in noaptea de 6 spre 7 ianuarie, doua baze militare pe care Rusia le detine in Siria, insa nu au reusit sa provoace pagube mari, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Un avion si o drona ale Statelor Unite au zburat cateva ore in apropiere de peninsula ucraineana Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014. Potrivit presei rusesti, incidentul a avut loc ieri. Cele doua aparate de zbor au decolat de pe un aeroport din orasul italian Sicilia.

- Pe 31 decembrie 2017, rebelii sirieni au tras cu mortiere asupra bazei aeriene a Rusiei din Siria Hmeimim, fiind distruse cel puțin patru bombardiere Su-24, doua avioane de vinatoare Su-35S și o aeronava militara de transport An-72, anunța publicația rusa Kommersant, citata de MOLDPRES. „A fost distrus,…

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata noilor riscuri.

- Rusia a inceput stabilirea unei prezente militare permanente la bazele navala si aeriana din Siria, a declarat marti ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, dupa ce parlamentul de la Moscova a ratificat acordul cu Damascul care consolideaza prezenta Rusiei in Siria, transmite Reuters, citand agentia…

- Mai mult de 60.000 de luptatori, inclusiv 2,8 mii de cetațeni ruși au fost uciși in timpul campaniei armatei ruse in Siria, a raportat ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, la reuniunea largita a consiliului ministerului, prezidat de președintele rus, Vladimir Putin, transmit agentiile de presa…

- Vastele manevre militare derulate de Rusia in septembrie sub titulatura Zapad-2017 nu au constituit un "exercitiu antiterorist" si nu au avut un "caracter pur defensiv", cum sustine Kremlinul, ci un scenariu de "razboi conventional la scara larga impotriva NATO in Europa" si care includea capturarea…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in, s-a declarat dispus sa diminueze amploarea exercitiilor militare comune cu SUA pentru a reduce tensiunile cu regimul de la Phenian inaintea Jocurilor Olimpice de Iarna 2018 din Coreea de Sud, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Ministerul rus al Apararii intenționeaza sa uneasca forțele aeriene și de aparare anti-aeriana ale flotei Pacificului, ca parte a unei noi armate care va controla Kamceatka, Ciukotka și Arctica, scrie semioficiosul rusesc „Izvestia”, care citeaza surse militare. Potrivit publicației, formarea noii structuri…

- Rusia ar putea distruge cabluri submarine de telecomunicatii, inclusiv cele pentru semnalul Internet, avertizeaza maresalul Stuart Peach, seful Statului Major al armatei britanice, avertizand ca efectele negative ale unui astfel de atac ar fi "potential catastrofale", informeaza BBC si Sky News.

- Rusia a facut un pas major in cucerirea Arcticii si in deschiderea unei rute maritime arctice, ridicand de la zero un oras si o industrie gigantica a gazelor naturale in peninsula siberiana Yamal, unul dintre cele mai neospitaliere si inaccesibile locuri ale planetei, scrie intr-un comentariu agentia…

- China si Rusia au planificat exercitii menite sa contracareze Coreea de Nord, precum si SUA si aliatii lor regionali, pe fondul amenintarii cu izbucnirea unui razboi nuclear. "Aceste exercitii au ca scop pregatirea celor doua armate, deoarece Coreea de Nord devine mai provocatoare si mai imprevizibila,…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat marți ca folosirea opțiunii militare impotriva Coreii de Nord, in cazul epuizarii tuturor soluțiilor diplomatice, ar insemna eșecul sau personal, transmite AFP. Statele Unite "vor spori presiunea pâna când Coreea de Nord…

- Ingerința Rusiei in alegerile din SUA din 2016 a fost un act de 'razboi hibrid' din partea Moscovei, a declarat marți secretarul american de stat Rex Tillerson, potrivit AFP. Președintele Donald Trump "a spus clar în mai multe rânduri ca doua țari ca Rusia și…

- Rusia a facut un pas major in cucerirea Arcticii și in deschiderea unei rute maritime arctice, ridicand de la zero un oraș și o industrie gigantica a gazelor naturale in peninsula siberiana Yamal, unul dintre cele mai neospitaliere și inaccesibile locuri ale planetei, scrie marți intr-un comentariu…

- Autoritațile ruse au blocat marți site-urile organizațiilor straine active in Rusia, desemnate drept ”indezirabile” pe teritoriul rus, printre care cel al mișcarii politice Open Russia (Rusia deschisa) a fostului oligarh in exil Mihail Hodorkovski, dar și al Fundatiei „Black Sea Trust for Regional Cooperation”…

- O desfasurare ampla de forte militare ruse nu mai este necesara in Siria, a declarat marti Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, relateaza Reuters, citat de news.ro.Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni, intr-o vizita-surpriza in Siria, ca o ”parte semnificativa” a…

- China si Rusia efectueaza exercitii antibalistice pentru mentinerea echilibrului strategic. Exercitiul antiaerian ruso-chinez "Securitate Aerospatiala - 2017" a inceput luni, in apropiere de Beijing, si va dura sase zile.Manevrele militare ruso-chineze au rolul intensificarii cooperarii…

- Militari din China si Rusia au lansat, luni, o serie de exercitii militare antiaeriene, inclusiv antibalistice, in scopul intensificarii cooperarii intre armatele celor doua tari, pentru mentinerea echilibrului strategic, anunta Ministerul chinez al Apararii, citat de site-ul agentiei Tass.

- „Vladimir Putin este unul dintre liderii mondiali cu cea mai mare autoritate, sub conducerea caruia Rusia a obținut rezultate extraordinare", declarația aparține președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon.

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a anuntat marti un acord istoric asupra unui proiect de text al Conventiei Marii Caspice, in urma negocierilor purtate cu omologii sai din Azerbaidjan, Iran, Kazahstan si Turkmenistan, informeaza agentia EFE. 'Va anunt cu mare satisfactie ca am gasit solutii…

- Dupa ce SUA au acuzat Rusia de hartuirea unui avion al sau intr-un mod "nesigur", peste Marea Neagra, un general rus decorat a ripostat, spunand ca pilotii americani nu au ce cauta sa zboare peste aceste ape europene, pentru inceput, scrie Newsweek , citat de Rador"Americanii nu au ce cauta in Marea…

- Rusia si Statele Unite se acuza reciproc dupa ce un avion rus de vanatoare a interceptat o aeronava americana de recunoastere in zona internationala a Marii Negre., transmite mediafax,ro. Un avion rus de tip Suhoi-30 a fost trimis sambata sa intercepteze o aeronava americana de recunoastere in spatiul…

- Rusia nu pierde niciun prilej de a-și arata mușchii. Postul de televiziune "Zvezda" a publicat un video cu lansarea celei mai noi rachete de tip Iskander-M in timpul unor exerciții militare din Tadjikistan.

- Premierul libanez demisionar Saad Hariri va ajunge sambata la Paris si va fi primit de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee, a anuntat Presedintia Frantei, potrivit site-ului cotidianului Le Figaro. Saad Hariri a demisionat la inceputul lunii noiembrie din functia de…

- ​Necalificarea Italiei la Cupa Mondiala de Fotbal pentru prima data in ultimii 60 de ani ar putea costa tara aproximativ 1 miliard de euro, a anuntat fostul presedinte al federatiei nationale, citat de Bloomberg. “Nu este vorba doar de vanzarile pierdute de publicitate, drepturi de televizare si…

- Trupele rusesti din apropierea coastei Marii Negre au efectuat exercitii cu un scenariu in care Rusia ar fi fost atacata cu o arma chimica sau nucleara, a anuntat armata tarii. Raspandite in trei regiuni rusesti intre Marea Neagra si Marea Caspica, exercitiile au implicat mai mult de 5.000 de militari,…

- Cel putin 29 de civili, inclusiv copii, au fost ucisi luni in raiduri aeriene asupra unei piete dintr-o localitate rebele dintr-o zona de dezescaladare din nordul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Cinci copii se numara printre victimele din orasul…

- Federatia de fotbal din Honduras (FENAFUTH) acuza forul australian ca a folosit o drona pentru a spiona un antrenament al nationalei pregatite de Jorge Luis Pinto dinaintea meciului contand pentru mansa secunda a barajului pentru Cupa Mondiala. “Australia spioneaza antrenamentul oficial al Hondurasului…

- Primul satelit din noul sistem de spionaj radioelectronic Repei va fi lansat in cursul anului viitor. Aparatul, unic in felul sau, dupa cum scrie cotidianul Izvestia, are capacitatea de a depista statiile radar, emitatoarele radio, lansarea de rachete si radiatiile emise de alte tehnici de lupta.

- Un tinar din Rusia care are in prezent 20 de ani sustine ca a trait pe Marte intr-o viata anterioara pina cind pe planeta a avut loc un razboi nuclear care a dus la distrugerea aproape a tuturor formelor de viata de acolo. Parintii lui Boriska Kipriyanovich sustin ca baiatul vorbeste des despre civilizatiile…

- UE, care dorește sa relanseze Europa Apararii, a devenit conștienta in ultimii ani de obstacolele care impiedica desfașurarea rapida a trupelor in caz de criza la frontierele sale sau chiar pe teritoriul sau. Acest scenariu este considerat mai probabil dupa criza ucraineana inceputa in 2014, Rusia…

- NATO urmareste infiintarea primelor noi structuri de comanda din ultimii 30 de ani, in scopul de a spori abilitatea de desfasurare a fortelor militare pe continentul european, o decizie influentata de anexarea Crimeei de catre Rusia in anul 2014, scrie publicatia Financial Times.

- Rusia s-a declarat marți "profund preocupata" de evoluția situației din Yemen dupa intarirea blocadei impuse acestei țari de Arabia Saudita, ca reacție la tirul cu racheta trasa de catre rebelii yemeniți houthi asupra teritoriului saudit, relateaza AFP. "Un tir cu racheta…

- UPDATE 17:10 Parlamentul Scotiei a fost redeschis dupa alerta de securitate declansata in contextul depistarii a trei plicuri care contineau o substanta suspecta, informeaza site-ul cotidianului The Guardian. Serviciile de securitate britanice au stabilit ca nu exista niciun pericol si au…

- Cele sapte persoane au varste cuprinse intre 18 si 65 de ani, fiind vorba si despre doi frati. Perchezitiile au avut loc in orasul Aix-en Provence (regiunea Bouches-du-Rhone), in orasul Menton (regiunea Alpes-Maritimes, la granita cu Italia) si in Seine-Saint-Denis (regiunea Ile-de-France, in suburbiile…

- "Sunt absolut convins ca statul spaniol pregatea un val dur de represiune si violente pentru care noi am fi fost trasi la raspundere", a declarat Puigdemont, aflat in Belgia dupa ce Spania a suspendat autonomia regiunii Catalonia. Liderul catalan nu a explicat modul prin care refugierea…