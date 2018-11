Stiri pe aceeasi tema

- In aproximativ 3 ore din momentul in care Florin Busuioc a fost preluat de echipele SMURD si transportat la SCJU Craiova, medicii specialisti au aplicat corect procedurile medicale care se impun in astfel de situatii, inclusiv montarea unui stent, informeaza Ministerul Sanatatii.Conform sursei citate,…

- Magda Vasiliu a reactionat dupa cazul Florin Busuioc. Redam integral mesajul publicat de Magda Vasiliu pe Facebook Ce-mi plac mie politicienii aștia care in momentul in care o persoana publica are probleme, sar instant cu explicații, soluții etc.... Citeste si Medicul care a avut telefonul…

- Seful sectiei Cardiologie de la Spitalul de Urgenta Craiova, Octavian Istratoaie, care avea telefonul inchis cand a fost sunat pentru aprobarea interventiei in cazul actorului Florin Busuioc, a declarat pentru MEDIAFAX, ca a avut telefonul descarcat si se simte acum haituit.

- Șeful secției Cardiologie de la Spitalul de Urgența Craiova, Octavian Istratoaie, care avea telefonul inchis cand a fost sunat pentru aprobarea intervenției in cazul actorului Florin Busuioc, a declarat pentru MEDIAFAX, ca a avut telefonul descarcat și se simte acum haituit.„De azi dimineața…

- Ministrul Sanatații, Sorin Pintea, a declarat, miercuri, ca actorul Florin Busuioc a suferit un „infarct major” și confirma faptul ca șeful de secție de la spitalul din Craiova nu a raspuns la telefon, insa acest lucru nu inseamna ca cineva nu și-a facut treaba.„Lucrurile s-au desfașurat cat se ...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, ca actorul Florin Busuioc a suferit un „infarct major” si confirma faptul ca seful de sectie de la spitalul din Craiova nu a raspuns la telefon, insa acest lucru nu inseamna ca cineva nu si-a facut treaba.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, ca actorul Florin Busuioc a suferit un „infarct major” si confirma faptul ca seful de sectie de la spitalul din Craiova nu a raspuns la telefon, insa acest lucru nu inseamna ca cineva nu si-a facut treaba.

- Actorul Florin Busuioc a facut infarct marti seara la Craiova si a fost operat de urgenta la Clinica de Cardiologie din oras. Initial a fost sunat seful clinicii, Octavian Istratoaie, care nu a raspuns la telefon. Pana la urma directorul Spitalului Judetean (care include si aceasta clinica) a luat decizia…