Stiri pe aceeasi tema

- Președintele chinez Xi Jinping a facut apel omologului sau american Donald Trump sa arate flexibilitate in negocierile cu Coreea de Nord și sa reduca sancțiunile impuse impotriva acesteia, a informat vineri Ministerul chinez de Externe, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Un…

- Președintele american Donald Trump a criticat vineri alianța militara dintre Statele Unite și Japonia, catalogând-o drept neechilibrata, înaintea Summitului Grupului Natiunilor Dezvoltate si Emergente (G20) din Japonia, scrie Mediafax, citând Reuters. „Daca Japonia este…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat marti numirea unei foste ambasadoare si femeie de afaceri din Arizona, Barbara Barrett, la conducerea US Air Force, relateaza AFP. Daca aceasta candidatura va fi confirmata de Congres, Barbara Barrett, 68 de ani ii va urma unei alte femei,…

- Presedintele american Donald Trump a promis, astazi, un sistem de imigratie care sa integreze mai multi muncitori calificati si sa fie bazat pe "merit", denuntand modelul actual, denaturat, in opinia sa, de cererile de azil "fanteziste". "Planul nostru va transforma sistemul american de imigratie intr-o…

- Presedintele american, Donald Trump, a promis joi un sistem de imigratie care sa integreze mai multi muncitori calificati si sa fie bazat pe "merit", denuntand modelul actual, denaturat, in opinia sa, de cererile de azil "fanteziste", relateaza AFP, potrivit agerpres.ro."Planul nostru va transforma…

- 'Planul nostru va transforma sistemul american de imigratie intr-o mandrie pentru natiune si va fi admirat in lumea intreaga', a declarat presedintele Statelor Unite dezvaluind la Casa Alba proiectul sau de reforma a migratiei, care are insa putine sanse de a fi votat in Congres. 'Cea mai…

- Presedintele american, Donald Trump, a promis joi un sistem de imigratie care sa integreze mai multi muncitori calificati si sa fie bazat pe "merit", denuntand modelul actual, denaturat, in opinia sa, de cererile de azil "fanteziste", relateaza AFP. "Planul nostru va transforma sistemul american de…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri ca s-ar putea intalni cu omologul sau american Donald Trump in cadrul Summitul Grupului natiunilor dezvoltate si emergente (G20) din Japonia, din perioada 28–29 iunie, conform Reuters preluata de mediafax. Administrația de la Kremlin a transmis…