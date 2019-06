Stiri pe aceeasi tema

- Sirenele de pompieri s-au auzit la marginea Capitalei, mai exact pe soseaua care leaca Bucurestiul de Urziceni, dupa ce un spatiu in care se desfasoara activitati comerciale, din zona Afumati, a fost cuprins de flacari si invaluit de un nor gros de fum. Operatiunea de stingere a flacarilor – una de…

- Geanina Ilieș intra la duel la Ferma cu Ioana Filimon. Vedeta de televiziune și-a ales proba de forța. Geanina Ilieș și Ioana Filimon sunt cele doua vedete care intra la duel la Ferma. "Am vrut sa o protejez pe Otilia. O sa trag cat de tare pot. Nu cred ca Ioana se așteapta sa aleg forța", a spus ea",…

- Cantareața Nicoleta Nuca a marturisit ca și-ar fi dorit sa fie mai inalta. Artista a facut dezvaluiri intr-un interviu. Nicoleta Nuca este o femeie frumoasa și plina de senzualitate. Insa, vedeta a marturisit ca și-ar fi dorit sa fie mai inalta. "Ca orice adolescenta, am avut o perioada a vietii in…

- ​Cântareața americana, Cardi B, prima femeie din istorie care a câștigat un premiu Grammy pentru albumul sau rap, a admis ca în trecut obișnuia sa fure și sa drogheze barbații din anturajul sau. Aceste marturisiri șocante au fost facute în urma cu trei ani, atunci când…

- Poetul are un contract de pe vremea lui Stelian Tanase prin care caștiga 9.000 de euro lunar. In plus, Dinescu are ocazia de a-și promova restaurantul pe postul public de televiziune. CONTINUAREA ARTICOLULUI PE DCBUSINESS.RO.