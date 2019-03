Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Cristina Șișcanu a fost in vizita la Gabriela Cristea, la clinica unde aceasta a adius pe lume cel de-al doilea copil. Cristina Șișcanu a mers sa o vada pe prezentatoarea de televiziune, dar și pe fiica nou-nascuta a acesteia, Iris. cristina Șișcanu și Gabriela Cristea s-au simțit foarte…

- Gabriela Cristea s-a fotografiat pe patul de spital la clinica din Capitala unde urmeaza sa nasca. Prezentatoarea de televiziune este pregatita sa o aduca pe lume pe cea de-a doua fetița a sa. Gabriela Cristea s-a fotografiat pe patul de spital, in timp ce așteapta sa intre in sala de nașteri. "Suntem…

- Doliu in lumea artistica din Romania, a murit azi-noapte pe patul de spital. Ultimele cuvinte sunt cutremuratoare Doliu in lumea artistica din Romania. Luptase cu cancerul o perioada lunga de timp și existau semnale pozitive in ceea ce privește vindecarea. Numai ca boala s-a dovedit a fi mult mai puternica,…

- „Dragii mei, abia astazi mi-am luat fetița, Clara Maria in brațe, dupa 2 zile de lupta ca sa traiesc. Va mulțumesc din suflet tuturor pentru mesajele ... The post Andreea Balan a postat prima imagine cu fetița ei, pe care o ține strans in brațe! Mesajul artistei de pe patul de spital appeared first…

- El este tanarul bagat in spital de un sofer beat. Prietenii i-au facut aceasta fotografie pe patul de spital, acolo unde a suferit deja trei intervenții. Risca sa ramana invalid, spun medicii. Imediat dupa accident, omul care l-a nenorocit și-a pus mainile in cap pentru ca... avea capota mașinii indoita:…

- Norica Nicolai a avunt nevoie de ajutorul medicilor, dupa ce, sambata dimineața, a ajuns la spital! Eurodeputata ALDE s-a prezentat la unitatea de primiri urgențe, dupa ce s-a dezechilibrat și a cazut.Nicolai a spus, la Romania TV, ca de doua saptamani tușește, iar situația s-a agravat in…

- Carja Tudor Ștefan, autorul accidentul din Cluj in care Gabi si-a pierdut viata, este in stare grava la spital si a ramas fara un picior. Baiatul are 19 ani, este din Floresti si se lupta acum pe patul de spital, pentru viata lui.

- Doi tineri din localitatile doljene Teasc si Castranova au fost transportati la spital, in noaptea de luni spre marti, dupa ce s-au incaierat cu mai multe persoane, in fata unui bar din localitate, unde era organizata o petrecere de Sfanul ...