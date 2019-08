Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania considera ca proiectul initiat de social-democratii Carmen Dan si Florin Iordache privind extinderea atributiilor politistilor contine "in continuare" numeroase prevederi "nocive", care pot fi folosite de organele de forta pentru a comite abuzuri, potrivit agerpres.ro.Deputatii…

- Doritorii de a se implica și a activa in domeniul agriculturii au, la momentul de fața, oportunitatea de a obține subvenții de la stat. Agenția de Intervenții și Plați pentru Agricultura (AIPA) a anunțat lansarea celui de-al patrulea apel de recepționare a cererilor de solicitare a subvențiilor in…

- Mai sunt doar cateva zile pana la debutul Festivalul Inimilor, iar primaria a anuntat deja instituirea mai multor restictii de circulatie pe strazile din oras. Inclusiv singura parcare mare din zona Complexului Sudentesc va fi temporar inchisa. Comisia de circulatie a municipiului Timisoara a decis…

- Primarul de la Branistea, Marian Tachianu a depus juramantul de credinta, pe 24 iunie, si a intrat astfel in mandatul Post-ul Marian Țachianu: “Ma gandesc ca poate voi reusi sa schimb ceva intr-un an si jumatate”. Deputatul vrea in comisia de agricultura apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru eleborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala a decis ca votul in Diaspora sa aiba loc pe parcursul a trei zile.

- Tragedie aviatica in Hawaii. Un avion King Air cu noua oameni la bord s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, pe insula Oahu. Informatia a fost confirmata de catre Ministerul Transporturilor din Hawaii.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, in cadrul unei conferințe de presa, ca nu considera ca probele din cadrul anchetei privind prabușirea zborului MH17 al Malaysia Airlines dovedesc ca Rusia ar fi responsabila pentru doborarea aeronavei, informeaza BBC, conform Mediafax.Intrebat…

- La cinci ani dupa ce zborul MH17 al companiei malaeziene a fost doborat deasupra Ucrainei, au fost puși sub acuzare 4 suspecți: trei rusi și un ucrainean. Olanda cere extradarea lor și a eliberat mandate internaționale de arestare