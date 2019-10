Stiri pe aceeasi tema

- In seara aceasta, de la 20:00, telespectatorii o vor putea urmari pe Anna Lesko intr-o postura cu totul noua, in bucataria celui mai iubit show culinar. Vedeta ce iși rasfata mereu familia cu fel de fel de preparate exotice si delicioase nu se va lasa mai prejos și vine in seara aceasta sa impresioneze…

- Loredana Groza face si face si innebuneste barbatii cu aparitiile ei. La varsta de 50 de ani, vedeta are corp de adolescenta, iar asta se pare ca ii prinde foarte bine artistei. Se simte ca o pustoaica, iar admiratorii sunt in delier atunci cand vedeta isi face aparitia.

- Simona Gherghe a facut publica o fotografie realizata in urma cu 11 ani, iar fanii au fost in delir. Vedeta este una dintre cele mai indragite jurnaliste de la noi și, totodata, o persoana care adora sa impartașeasca momentele speciale cu admiratorii.

- Antonia este una dintre cele mai frumoase femei din tara, iar Alex Velea este un barbat norocos. Vedeta isi surprinde fanii cu fotografii incendiare, iar fanii sunt in delir de fiecare data cand o vad.