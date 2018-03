Stiri pe aceeasi tema

- O familie cu doi copii a fost gasita moarta, in Marea Britanie. Mama a fost injugnhiata, tatal și copiii au fost gasiți morți pe o plaja. Polițiștii au deschis o ancheta. Tragedia s-a petrecut in orașul Twickenham, in apropiere de Londra. Un tata și cei doi copii ai sai, in varsta de 7 și 10 ani, au…

- Tragedie in orașul Calarași. Doi barbați au fost gasiți morți dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon in urma unui incendiu. Tragedia a avut loc azi noapte intr-o locuința de pe strada Alexandru cel Bun.

- Femeia si copilul in varsta de sase ani au murit dupa ce s-au intoxicat cu gaz. Descoperirea a fost facuta chiar de sotul femeii. Barbatul s-a intors de la servicu si a incercat sa deschida usa, insa a vazut ca este blocata. A alertat autoritatile, iar acestea au ajuns imediat la fata locului. Au…

- O femeie din Fagaraș și fiul de șase ani au gasiți fara suflare in locuința lor din Germania din apropierea orașului Frankfurt, cel care i-a descoperit pe cei doi fiind chiar soțul femeii. „Fratele...

- Doi agenti de paza au fost gasiti decedati intr-o cladire dezafectata, unde isi efectuau serviciul, a informat marti Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, precizand ca la...

- Un jurnalistul de investigații si partenera sa au fost uciși, fiind impuscati cu mai multe focuri de arma. Crima a avut loc in acest week-end intr-o localitate aflata la mai puțin de 100 km de Bratislava. Jan Kuciak era un jurnalist de investigatii, de doar 27 de ani, si lucra pentru publicația online…

- Doi soți din județul Bacau au murit, vineri, in urma unui accident rutier care a avut loc la trecerea peste calea ferata din localitatea Muncel, din apropiere de municipiul Pașcani. Potrivit polițiștilor, trenul IR 1752 a lovit un autoturism, al carui conducator auto nu a respectat semnificația semnalelor…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s a prabusit in Belgia, scrie Romania TV. Tragedia s a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site ul agentiei de presa Reuters.Avionul s a prabusit…

- Trei barbati si-au pierdut viata, iar altul este în stare grava, dupa ce, sâmbata dimineata, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a patruns pe contrasens si s-a izbit de un TIR, pe Drumul European 60, între localitatile

- „Morți suspecte, o incercare de a rapi o mama in drum spre școala, in Londra, și Tony Blair: Cum exploateaza un stat corupt din UE legile Bruxelles-ului pentru a-și rezolva problemele murdare in Marea Britanie.” Acesta este titlul dat de jurnalistii de la Daily Mail unui amplu articol care se doreste…

- Descoperirea macabra a fost facuta in localitatea Murighiol de unul dintre copiii celor doi. Baiatul era plecat la o petrecere cu alta ruda. Cand s-a intors si-a gasit ambii parinti fara suflare in casa. "Am fost pana in centru si cand am venit inapoi i-am gasit pe parintii mei. (...) Au facut…

- Guvernul de la Kabul a decretat, astazi o zi de doliu national in Afganistan, la o zi dupa atentatul cu ambulanta-capcana din capitala afgana soldat cu 95 de morti si 191 de raniti, potrivit celui mai recent bilant, relateaza DPA. Nivelul de alerta ramane la cel mai inalt nivel la Kabul dupa atentatul…

- O mare nenorocire a avut loc, noaptea trecuta, in judetul Tulcea.Potrivit Romania Tv intr o locuinta din comuna Murighiol au fost descoperiti morti, un barbat si o femeie, soti si sotie.Fiul celor doi este cel ce a facut macabra descoperire si a anuntat salvatorii care nu au mai putut face nimic.Acesta…

- Aproape 300 de rechini morți au fost gasiți pe o autostrada din statul mexican din Michoacan, a anunțat Procuratura Federala pentru Protecția Mediului. Conform primelor elemente ale anchetei, pestii au fost prinsi de braconieri, iar camionul care ii transporta a fost atacat, iar usile s-au deschis…

- Un barbat din Coreea de Sud a fost arestat, fiind suspectat de crima, dupa ce sotia si a fiul sau au fost gasiti decedati la hotelul de lux Ritz-Carlton, din Hong Kong, duminica dimineata,...

- Politistii au inceput o ancheta pentru omor din culpa dupa ce intr-o casa din municipiul Arad au fost descoperite cadavrele a doi barbati. Acestia nu prezentau urme de violente pe corp, insa anchetatorii cred ca au consumat substante periculoase, care urmeaza sa fie identificate in urma efectuarii necropsiei.

- Cadavrele au fost transportate la Serviciul Județean de Medicina Legala Arad pentru efectuarea necropsiei, in urma careia legiștii vor stabili cauzele exacte ale deceselor. Potrivit primelor informații se pare ca barbații ar fi consumat substanțe necunoscute. Cadavrele au fost transportate…

- Doi barbați au fost gasiți morți intr-o casa din cartierul Bujac, din municipiul Arad. Aceștia au fost descoperiți de catre o femeie, care a sunat imediat la 112. Din primele date, a reieșit ca barbații, de 46 și respectiv 64 de ani, ar fi consumat substanțe necunoscute. Cadavrele au fost transportate…

- Zece migranti au murit, iar alti peste 50, inclusiv copii, au fost dati disparuti sambata si duminica in largul coastelor Libiei, potrivit unui bilant cules luni de mai multe organisme de la supravietuitori, relateaza AFP. O prima barca pneumatica a plecat de la Garabulli, la 50 de kilometri est…

- Cuplul isi petrecea vacanta de iarna in satul Vlachata din Kefalonia si amandoi au murit in noaptea de 31 decembrie, scrie stirilekanald.ro. Autoritatile grecesti au inceput cercetarile si au facut descoperiri terifiante legate de cei doi. Citeste si Rasturnare de situatie in cazul sinuciderii…

- Descoperire macabra pe insula greceasca Kefalonia. Doi turiști au fost gasiți morți în urma unui posibil ritual satanic. Victimele sunt o tânara de 23 de ani din Bulgaria și iubitul ei german, în vârsta de 30 de ani. Potrivit presei locale, cadavrele au fost…

- Noi date ies la iveala in cazul profesorului iniversitar din Iași și a soției sale, gasiți morți in casa, in ziua de Craciun. Dupa ce anchetatorii au stabilit ca cei doi s-au sinucis, miercuri au descoperit ca aceștia erau in stare avansata de ebrietate, transmite corespondentul MEDIAFAX. Rezultatele…

- Zece schiori au fost gasiti morti intr-o padure. O femeie nu mai avea limba, iar zapada din jurul lor era neatinsa S-a intamplat in urma cu mult timp, dar in continuare constituie unul dintre cele mai mari mistere ale lumii. Zece studenti ai Universitatii Tehnice de Stat din Ural si-au pierdut viata…

- Trei accidente au avut loc, in mai putin de 24 de ore, in Mehedinti. Primul s-a produs aseara pe DN 6, in urma caruia doi oameni au ajuns la spital, cu rani usoare, din fericire. In cel de-al doilea, doi oameni, sot si sotie, au murit, dupa un impact violent cu un autotren, iar in aceasta dupa-amiaza,…