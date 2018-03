Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a anuntat, joi, ca suedeza Isabelle Gullden, coordonatoarea de joc a echipei, a refuzat prelungirea contractului si va parasi clubul din Capitala la finalul acestui sezon. Dupa trei ani petrecuti la CSM, Gullden a optat pentru un transfer la echipa din prima liga franceza, Brest Bretagne.

- Campioana Romaniei CSM București nu-și mai gasește reperele. Ardelencele de la HC Zalau i-au dat mari emoții la București. Echipa lui Gheorghe Tadici a condus cu trei goluri la pauza, dar CSM s-a calificat pana la urma in Final Four-ul Cupei Romaniei, dupa victoria reușita cu 29-27. Degringolada continua…

- In timp ce guvernul maghiar vorbeste despre faptul ca va scapa de dependenta de gazul rusesc visand la resursele din Marea Neagra, la Bucuresti s-a creat o adevarata isterie ca o mana nevazuta a semnat ceva prin care a tradat interesele nationale ale tarii. In realitate, adevarul gol-golut este ca,…

- Președintele Donald Trump a semnat joi seara ordinele prin care SUA impune cresterea cu 25% a taxelor pe importurile de otel si cu 10% a celor pentru importurile de aluminiu. Noile tarife vor intra in vigoare peste 15 zile, dar Canada si Mexic au fost exceptate deocamdata si a fost lasat loc aceleiași…

- ROSTOV DON - CSM BUCURESTI LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT STREAMING. Meci decisiv pentru locul al doilea in grupa principala din Liga Campionilor la handbal feminin: Rostov Don - CSM Bucuresti. ROSTOV DON - CSM BUCURESTI ONLINE LIVE STREAM - VIDEO LIGA CAMPIONILOR Echipa noastra a fost un fel…

- Paula Ungureanu, portarul echipei CSM Bucuresti, a fost desemnata cea mai buna jucatoare a lunii februarie de catre Federatia Europeana de Handbal (EHF), in urma votului unei comisii internationale de jurnalisti, potrivit site-ului oficial al organismului continental. Paula Ungureanu a…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din România…

- Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare continua seria dezvaluirilor socante. Invitat la o emisiune la Antena 3, acesta a povestit in direct cum a fost abordat de catre un inalt oficial al Ambasadei SUA la Bucuresti pentru a i se propune sa accepte un viceprimar UDMR. Edilul a povestit ca…

- Fostul international Ionut Lupescu isi lanseaza, luni, candidatura la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, in cadrul unui eveniment in care va avea invitati mai multe personalitati din lumea fotbalului, intre care antrenorii Mircea Lucescu si Gheorghe Hagi.Conferinta de presa organizata…

- Satmareanul Florin Gardos a semnat luni, 19 februarie, un contract cu Universitatea Craiova. Fundașul a fost imprumutat de olteni pana in vara, cand devine liber de contract. „A fost un inceput de an stresant, cu discuții telefonice interminabile și mulți nervi, dar in final am ales sa merg acolo unde…

- Handbalistele Oana Manea, Paula Ungureanu, Jelena Grubisici, Majda Mehmedovici si Iulia Curea si-au prelungit contractele cu campioana CSM Bucuresti, potrivit anuntului de luni seara al clubului din Capitala. Capitanul echipei, Oana Manea, si-a prelungit contractul pe inca un sezon, al saselea in…

- Cinci jucatoare importante și-au prelungit contractul cu CSM București. Campioana Romaniei ar mai putea face un transfer de marca, pe langa cele trei de la Vardar Skopje: Lekici, Cvijici și Radicevici. Trei Doamne și toate trei, varianta din handbal ar fi cu Lekici, Cvijici și Radcevici. Cele trei handbaliste…

- CSM București a anunțat astazi transferul centrului Andrea Lekic (30 de ani), semn ca plecarea Isabellei Gullden este iminenta. Zvonul plecarii Isabellei Gullden de la CSM București a aparut inca dinaintea Campionatului Mondial de handbal din Germania. ...

- Handbalistele Dragana Cvijici, Jovanka Radicevici si Andrea Lekici, toate de la Vardar Skopje, vor evolua din sezonul viitorul la campioana Romaniei, CSM Bucuresti.Potrivit anuntului de sambata al CSM Bucuresti, cele trei handbaliste au semnat contracte valabile pe doua sezoane, incepand din…

- CSM Bucuresti se intareste in vederea viitorul sezon, campioana Romaniei anuntand pe contul personal de Facebook transferul a trei jucatoare importante din handbalul feminin: Andrea Lekic, Dragana Cvijic si Jovanka...

- Dragana Cvijic, Jovanka Radicevic si Andrea Lekic au semnat cu CSM Bucuresti, urmanbd sa evolueze pentru campioana Romaniei incepand din sezonul 2018-2019. Toate cele trei jucatoare vor veni in Romania de la Vardar Skopje. Cele trei jucatoare au sosit vineri seara in Bucuresti si au semnat in…

- CSM București a anunțat astazi transferurile lui Andrea Lekic, Dragana Cvijic și Jovanka Radicevic, toate venind de la Vardar Skopje. Lekic, Cvijic și Radicevic se vor alatura formației antrenate de Helle Thompons la finalul acestui sezon. Andrea Lekic (30 de ani) este unul dintre cei mai puternici…

- Fiecare contract nou pentru inchirierea de spatii de birouri incheiat anul trecut in București a generat cel puțin 130 de locuri de munca noi. Zonele Dimitrie-Pompeiu și cea de Sud conduc in top, cu peste 200 de noi locuri de munca, potrivit celui mai recent raport pe piața realizat de JLL.

- Cristina Neagu (CSM Bucuresti) a fost nominalizata de catre Federatia Internationala de Handbal pentru titlul de cea mai buna jucatoare a anului 2017, distinctie pe care interul stanga a mai castigat-o in 2010, 2015 si 2016. Campioana Romaniei la handbal feminin mai are o reprezentanta in aceasta ancheta:…

- Instanta americana a refuzat luni sa elibereze pe cautiune un fost oficial al Honk Kong, Chi Ping Patrick Ho, acuzat ca a luat parte la o schema de mituire a presedintelui Ciad si a unui membru din Guvernul Ugandei in schimbul unor contracte pentru compania chineza CEFC. Potrivit agentiei Reuters ,…

- Oficial sunt inchiriate trei procente dintre cele aproape noua milioane de locuinte din tara. La negru, insa, peste un milion de proprietari incaseaza bani lunar de la chiriasi. Si cei care obtin venituri cu contract fenteaza insa statul. 1 leu este cea mai mica valoare declarata la inchiriere de un…

- Declaratia comuna a lui Mircea Dumitru (UB) si Remus Pricopie (SNSPA) vine dupa ce 45 de rectori si-au exprimat, intr-o scrisoare deschisa la sfarsitul lunii ianuarie, sustinerea fata de ministrul Educatiei, Valentin Popa.

- Seful Comisiei SRI din Parlament a fost pur si simplu ridiculizat in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu. Corneliu Bichinet de la PMP l-a 'desfiintat' pur si simplu pe Claudiu Manda si i-a spus ca ar trebui sa plece din functia de sef al comisiei. Mai mult, acesta i-a transmis lui…

- Gnonsiane Niombla, 27 de ani, una dintre cele mai importante jucatoare de la CSM București, s-a accidentat grav la meciul de campionat cu Roman. VEZI AICI VIDEO! Campioana mondiala a calcat stramb și și-a luxat glezna piciorului stang in minutul 17 al partidei. Frantuzoaica a parasit terenul ajutata…

- Amanda Kurtovic, interul dreapta de la CSM București, a facut vineri seara, in meciul caștigat 28-22 contra Gyorului, cel mai bun meci al sau de cand a venit in Romania. Norvegianca a marcat de 8 ori, s-a aparat excelent și a adus aminte tuturor de handbalista care juca in sezoanele trecute la Larvik…

- VTEX, furnizor global al platformei eCommmerce in cloud cu acelasi nume, cu clienti precum Sony, Coca-Cola, Danone, Whirlpool sau Walmart si-a anuntat recent intentia de a deschide un birou la Bucuresti ca prim centru regional pentru extinderea in Europa Centrala si de Est. Biroul va fi operational…

- Universitatea Autonoma din Barcelona, in parteneriat cu Universitatea din București demareaza un studiu sociologic in incercarea de a raspunde la o serie de intrebari privind fenomenul migrare a romanilor.

- Hotelul Concordia este o cladire din Bucuresti care a gazduit istorica intalnire din noaptea de 23 spre 24 ianuarie 1859, in care s-a hotarat Unirea Principatelor Romane si alegerea lui Alexandru Ioan Cuza drept domn al Tarii Romanesti, dupa ce fusese ales domn al Moldovei. Cladirea a fost construita…

- Fostul presedinte al României, Traian Basescu, a contestat luni decizia Judecatoriei Chisinau prin care i s-a respins cererea cu privire la anularea decretului emis de Igor Dodon, prin care i-a fost retrasa cetatenia Republicii Moldova, relateaza portalul Moldova.org. 'Pe parcursul…

- Reactia jandarmului ce a fost surprins, in imagini de la manifestatiile din Bucuresti, lovind cu pumnul protestatari, „a fost cu siguranta determinata de modul de manifestare al persoanelor aflate...

- Sambata, 20 ianuarie, este programat in Piața Victorie un miting de amploare la care sunt asteptati cel putin 15 mii de oameni din toata tara in București. Mai multe grupuri de manifestanți au ajuns deja in Capitala.

- Cotidianul francez a anuntat ca Brest este interesata de serviciile handbalistei Isabelle Gullden, in prezent aflata la CSM Bucuresti. Vicecampioana Frantei intentioneaza sa construiasca o echipa redutabila in viitorul apropiat, iar centrul nationalei Suediei se afla pe lista de ”studiu”, la fel…

- Este oficial! Municipiul Baia Mare și Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș au semnat acordul pentru purtarea titlului de “Capitala Tineretului din Romania 2018-2019”. Documentul a fost semnat de Guvernanța pentru Capitala Tineretului din Romania, formata din Consiliul Tineretului…

- Radu Valcan pleaca in Thailanda, peste cateva zile, sa filmeze al patrulea sezon din “Insula iubirii”. E perioada cea mai grea din an pentru el: va sta o luna departe de soția lui, Adela Popescu, și de baiețelul lor, Alexandru. La intoarcere, probabil va relua cautarea unei case mai mari, pentru ca…

- Ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, Ilan Laufer, așteapta saptamana viitoare un anunț oficial al London Stock Exchange Group in privința deciziei de a-și muta sediul din Londra in București, pe fondul ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana.

- Dan Nistor, 29 de ani, a semnat cu Dinamo, venind gratis de la CFR Cluj. Mijocașul care a mai evoluat in sezonul 2016-2017 pentru "caini" a semnat pe 3 ani și va incasa 8.000 de euro pe luna. Nistor va intra imediat in programul lui Dinamo. "Il așteptam la antrenamente! Eu zic ca ne-am intarit, suntem…

- Cristina Neagu a fost aleasa de fani cea mai buna jucatoare de handbal a anului 2017. Cate voturi a primit. Cristina Neagu a fost aleasa cea mai valoroasa jucatoare a Europei in 2017, prin voturile fanilor, intr-un sondaj al EHF. Handbalista lui CSM Bucuresti a adunat 52 % din voturi: 15.185 din cele 29.160 acordate.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, mai multe legi privind ratificarea unor acorduri si a unei conventii. Astfel, seful statului a semnat decretele privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Serbia in domeniul securitatii sociale, semnat la Belgrad…

- "O parte dintre noi continua protestele, o parte nu. Sunt medici carora le e frica. Pentru ca li s-a spus ca raman fara contract, ceea ce inseamna ca te duci sa vinzi gogosi in piata, nu numai tu, ci si asistenta. Multi deja si-au depus cereri de emigrari. Daca se va continua acest protest sau nu…

- Primarul unei comune din județul Botoșani a semnat la Bucuresti contractul de finantare pentru realizarea obiectivului de investitii “Extindere, reabilitare si modernizare a sistemului de alimentare cu apa”.

- Teatrul de Stat Constanta a anuntat cine si a adjudecat contrcatul "Echipamente lumini, video si sunetldquo;. Acestea sunt: DB Technolight SRL din Brasov, valoarea contractului fiind de 117.200 lei, si Proiector 24 Trading SRL din Bucuresti, valoarea contractului fiind de 278.132,26 lei. Persoanele…

- Dinamo a anunțat oficial desparțirea de capitanul Paul Anton (26 de ani), care a semnat cu rușii de la Anji Mahacikala. Pentru transferul mijlocașului, "cainii" vor incasa in jur de jumatate de milion de euro. ...

- Primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, și ministrul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu, au semnat azi, la București, contractele de finanțare pentru patru noi obiective de investiții prin PNDL II, in valoare de peste 11 milioane de lei. Proiectele vizeaza modernizarea a doua noi strazi,…

- Olimpiu Morutan este, incepand de joi, jucatorul FCSB-ului. Mijlocasul ofensiv de 18 ani a venit la Bucuresti alaturi de impresarul sau, Florin Vulturar si a semnat, in jurul orei 13:30, intelegerea propusa de Gigi Becali.

- In comuna Pomarla, din judetul Botosani exista gradinita, scoli primare si gimnaziale, dar si liceu. Primarul a semnat la Bucuresti finantarea pentru reabilitarea termica a unei scoli si a unei gradinite, in aceasta saptamana: "Am semnat pentru ultimele unitati de invatamant care nu erau prinse pana…

- Inaintea finalei Campionatului Mondial din Germania, organizatorii au anunțat deja echipa ideala a turneului final. Sunt jucatoare exclusiv de la cele patru semifinaliste. Cristina Neagu nu mai prinde astfel "7"-le de baza. CSM București are, in schimb, o reprezentanta, pe suedeza Nathalie Hagman, desemnata…