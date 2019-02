Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a vorbit miercuri seara despre pensii și despre sumele pe care ministerul trebuie sa le plateasca pentru Pilonul II de pensii, acestea urmand sa creasca in 2019.

- Romanii care au cotizat cel putin 5 ani la Pilonul II de pensii vor putea face o cerere de incetare a platilor contributiilor la acest sistem catre administratorii fondurilor, solicitare care isi va face efectul incepand cu contributiile aferente lunii in care a fost depusa, se arata intr-un proiect…

- Potrivit autoritaților, OUG 114 a adus schimbari drastice pentru romani, intrucat romanii care au contribuit la Pilonul II de pensii iși pot transfera fondurile, in anumite condiții. "OUG 114 a venit cu optiunea de a aface transferul din Pilonul II de pensii. Aceasta optiune se poate realiza…

- Persoanele care au contribuit la Pilonul II de pensii trebuie sa știe ca legea a fost modificata, astfel ca in anumite condiții, contribuțiile adunate pot fi transferate catre sistemul public de pensii.

- Angajații din contrucții nu mai sunt obligați ca contribuie la Pilonul II de pensii, conform Ordonanței de Urgența a Guvernului (OUG) nr. 114/2018, prin care sunt introduse mai multe modificari fiscale și diverse reglementari, inclusiv taxa pe activele financiare ale bancilor.Legea nr. 411/2004…

- Ordonanta de Urgenta care impune taxa pe lacomie si suprataxarea companiilor din energie si telecomunicatii contine si prevederi legate de retragerea din Pilonul II de pensii private obligatorii. Documentul a fost publicat astizi in Monitorul Oficial si va intra in vigoare la 1 ianuarie.

- Companie aeriana irlandeza low-cost este pregatita și in cazul in care Marea Britanie parasește Uniunea Europeana, dar și daca politicienii nu vor vota acordul negociat de Theresa May la Bruxelles. Acum cateva luni, Ryanair le cerea politicienilor britanici sa se razgandeasca in privința Brexitului,…

- Participantii la fondurile de pensii administrate privat din Pilonul II se vor putea retrage inainte de termen pe baza de cerere, incepand de anul viitor, dupa minimum 5 ani de participare, iar comisionul de retragere inainte de termen este de 2% din valoarea activelor cuvenite, a anuntat, marti,…