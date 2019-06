Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie au emis in aceasta dimineata doua atentionari cod portocaliu si cod galben de vreme severa si o infromare meteo. Potrivit ANM, in intervalul 08 iunie, ora 10.00 ndash; 11 iunie, ora 23.00 este in vigoare o informare meteo de manifestari de instabilitate atmosferica…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod rosu de vreme severa imediata in judetul Vaslui. Avertizarea, valabila pentru in intervalul orar 20.20- 21.30, a fost transmisa si prin sistemul Ro-alert.

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a prelungit informarea meteo de instabilitate atmosferica accentuata pentru mai multe regiuni ale tarii, printre care si Baragan, pana duminica, la ora 10.00.

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a prelungit informarea meteo de instabilitate atmosferica accentuata pentru mai multe regiuni ale tarii, printre care si Baragan, pana duminica, la ora 10.00.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis la ora 06.00 o un mesaj de vreme severa imediata pentru judetele Constanta si Tulcea.Avertizarea de tip Cod Galben este valabila pana la ora 08.00.In acest interval orar se va semnala, local, ceata care reduce vizibilitatea sub 200 metri. ...

- Centrul National de Prognoza Meteo din cadrul Administratieie Nationala de Meteorologie a emis, in urma cu putin timp, un mesaj nou de vreme severa imediata, valabil pana la ora 07.00, in zona litorala a judetului Constanta.Potrivit specialistilor in meteorologie este avertizare tip Cod Galben si in…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis astazi multiple avertizari de vreme severa imediata. Cea mai recenta alerta este un cod galben de furtuna valabil pana la ora 17.30. Avertizarea se refera la frecvente descarcari electrice, cantitați de apa ce vor cumula 20-25 l/mp, intensificari de scurta…

- ANM (Administrația Naționala de Meteorologie) a emis un nou Cod Galben de vreme severa pentru județele Timiș și Caraș-Severin. Vantul va sufla cu putere in cele doua județe, cu viteze chiar și de pana la 55-70 km/h. Avertizarea a intrat in vigoare astazi, la ora 9.00, și va dura pana la ora 12.00, cu…