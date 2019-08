Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat cod roșu de furtuna violenta joi in jurul orei 17 la Dej și localitați apropiate, la Cașeiu, Mica, Mintiu Gherlii, Cuzdrioara, Vad, Bobalna, Jichișu de Jos. Alerta in premiera la acest nivel a venit peste o avertizare cod portocaliu pentru jumatatea de nord a Romaniei. Bilanțul furtunii, cu…

- In contextul avertizarii COD ROȘU de fenomene meteo extreme, a fost alertata populația prin sistemul RoAlert privind intensificari puternice ale vantului, vijeliile și caderi de grindina, pentru localitațile Cașeiu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Vad, Bobalna, Jichișu de Jos (valabil pana la…

- Un apel la 112 a anunțat in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17, ca pe strada Gladiolelor din Dej a cazut un acoperiș. Va reamintim, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis COD ROȘU de vant, vijelie si grindina valabil in Dej, Cașeiu, Mica, Mintiu Gherlii, Cuzdrioara, Vad, Bobalna și…

- Atentionare meteo COD ROSU (vijelie puternica, grindina mare, descarcari electrice, averse torentiale 35-45l/mp) în intervalul 27 iunie ora 16:55-17:30, anunta ISU Cluj. Meteorologii anunța: ”Grindina de mari dimensiuni (>5cm), intensificari puternice ale vântului cu rafale…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, COD PORTOCALIU de vijelie in Dej și mai multe localitați limitrofe. Avertizarea COD PORTOCALIU este valabila in Mihai Viteazu, Iara, Cașeiu, Iclod, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Chiuiești, Cuzdrioara, Cațcau, Vad, Petreștii de…

- Duminica seara, 16 iunie, o vijelie puternica, insotita de o ploaie torentiala, fulgere, tunete si grindina a lovit zona Gherla, judetul Cluj. In Cluj, a fost alerta cod portocaliu de vreme instabila accentuata pentru mai multe localitați, intre care Gherla, Iclod, Sic, Fizeșu Gherlii, Țaga, Sanmartin,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, o atenționare meteorologica COD PORTOCALIU de ploaie și vijelii in Dej. Atenționarea este valabila in Gherla, Iclod, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Sic, Fizeșu Gherlii, Țaga și Sanmartin. Conform ANM, se vor semnala ploi…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, o atenționare meteorologica COD PORTOCALIU de ploaie și vijelii in Dej. Atenționarea este valabila in Gherla, Iclod, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Sic, Fizeșu Gherlii, Țaga și Sanmartin.Se vor semnala ploi torentiale…