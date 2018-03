Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp a avut loc un accident rutier La Bustuchin. Un autoturism s a rasturnat in afara parții carosabile, rezultand doua victime, soferul de 43 ani și un minor 14 ani care au fost raniți ușor. Acestia sunt din Tg. din Carbunești. Articolul ACUM! Masina RASTURNATA la Bustuchin! DOUA VICTIME!…

- Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile in Bustuchin. Sunt 2 victime, șoferul, de 43 de ani, și minor de 14 ani au raniți ușor. Ambii sunt din Carbunești. Articolul ACUM: ACCIDENT la Bustuchin! Un minor de 14 ani, ranit! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Din pacate, tanarul care a facut accident la Tismana in urma cu doua zile, a murit, ieri, din cauza gravelor leziuni pe care le-a avut. Articolul UPDATE! Baiatul de 19 ani care a facut accident la Tismana a murit apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Un autoturism condus de o femeie de 38 ani din Balteni, a ieșit de pe un drum secundar in DN 66 Balteni, fara a se asigura corespunzator si a intrat in coliziune cu un tir care se deplasa regulamentar. O victima, femeie de aprox. 80 ani, pasagera in autoturism. Articolul UPDATE! A intrat cu mașina intr-un…

- Circulația este blocata, pe ambele sensuri, la Draguțești, unde a avut loc un accident de circulație. Reamintim, din primele informații, e vorba despre un autoturism avariat și cinci persoane ranite. Aciidentul a avut loc chiar in fața primariei din Draguțești. Articolul UPDATE. FOTO. Accident la Draguțești.…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, la Draguțești. Din primele informații e vorba de un autoturism cu cinci persoane ranite. Revenim cu detalii. Articolul ACUM: Accident GRAV la Draguțești! 5 persoane, ranite apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Barbatul, de aproximativ 36 de ani, Ionuț Pruteanu, a pus mana pe cateva pietroaie si a inceput sa arunce din strada, in gospodaria factorului postal, pe care il amenintase, de altfel, de doua zile cu faptul ca ii va da foc la casa, scrie vremeanoua.ro. Toate acestea din cauza faptului ca barbatul…

- In urma cu puțin timp in comuna Scoarța a avut loc un accident minor pe fondul nerespectarii vitezei la condițile meteo. Articolul ATENȚIE: Accident la Scoarța! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- In noaptea de 21/22 februarie a.c., in jurul orei 03.10, politistii din Cugir au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada I.B. Deleanu din Cugir. Un tanar de 28 de ani, din Sighetul Marmatiei, judetul Maramures, in timp ce conducea…

- La data de 21 februarie a.c., un barbat, in varsta de 31 de ani, din localitatea Voitestii de Deal, judetul Gorj, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a condus un autoturism pe bulevardul 1 Mai, din municipiul Constanta, acesta intrand in coliziune cu o autospeciala de politie, din cadrul Sectiei…

- O echipa a ISU Gorj intervine in aceste momente pentru a stinge flacarile care au cuprins un autoturism, in Piata Centrala din oras. Articolul FOTO: O masina a luat FOC in Piata Centrala din Targu Jiu! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Un jandarm din judetul Buzau a murit, luni seara, intr-un accident rutier pe care chiar el l-a provocat. Masina sa a fost strivita intre un TIR si o cisterna cu motorina, dupa ce a ratat o depasire.

- Ion Jianu și-a primit, astazi, condamnarea de 30 de ani de inchisoare. In 2017, barbatul de 53 de ani, din municipiul Motru, și-a ucis iubita de 34 de ani. Oribila fapta a fost comisa pe 31 iulie, din cauza geloziei. Jianu i-a taiat urechea concubinei sale și a aruncat-o in toaleta, femeia murind…

- Un polițist pe motocicleta, care facea parte din coloana oficiala a premierului Canadei, Justin Trudeau, a fost implicat vineri seara intr-un accident rutier, au spus autoritațile.Motocicleta pe care se afla polițistul s-a izbit de o mașina in care se afla o șoferița, vina fiind a acesteia.…

- Barbatul care a murit in urma cu putin timp dupa ce s-a aruncat in fata trenului era pensionar, are doi copii si avea o relatie buna cu familia, chiar daca locuia singur. Datele sunt neoficiale, insa. Articolul UPDATE| Cine e barbatul care s-a aruncat in fata trenului! apare prima data in GorjDomino…

- Un barbat s-a sinucis in aceasta domineata, aruncandu-se in fata trenului in gara de la Targu Jiu. Revenim cu detalii. Articolul TRAGEDIE| S-a ARUNCAT in fata TRENULUI in Gara din Targu Jiu! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Pompierii Garzii Dobra au intervenit la un accident rutier produs pe DJ 688 in localitatea Mihaiești. In urma ieșirii in decor și rasturnarii unui autovehicul a rezultat ranirea ușoara a unei persoane. Pentru salvarea și transportul la spital al ranitului a intervenit și echipajul de prim ajutor al…

- Scafandrii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad au gasit, astazi, trupul neinsuflețit al barbatului de 42 de ani, din Covasanț, care s-a aruncat cu mașina, marți, in lacul Ghioroc.

- Trei autoturisme s-au ciocnit, luni dimineața, in zona termocentralei de la Rovinari, una dintre mașini ajungand in șanț. In coliziune a fost implicat și un autoturism al IPJ Gorj. Din primele informații, nu au existat victime, in schimb, pagubele materiale sunt destul de insemnate. Articolul FOTO.…

- TIR rasturnat la Mehedinți! Detașamentul Drobeta intervine la un accident rutier pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta-Turnu Severin. Victima, soferul de TIR. Articolul FOTO: TIR RASTURNAT, in urma unui accident rutier! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Doua autoturisme s-au ciocnit, sambata seara, pe Calea București, la ieșirea din Tg-Jiu, iar unul dintre acestea a ajuns in șanțul de pe marginea bulevardului. La fața locului au ajuns echipajele ISU Gorj, SMURD și Poliția Rutiera. Articolul FOTO. Accident pe un bulevard din Tg-Jiu: S-A RASTURNAT cu…

- Accident pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin. Un autoturism a acrosat un tir dupa care a luat foc. In urma accidentului, au rezultat trei victime, una dintre ele fiind in stare grava. Articolul ACUM: ACCIDENT grav cu trei victime! O masina a luat FOC dupa ce a intrat intr-un…

- Detasamentul de Pompieri Dr.Tr. Severin intervine la un accident rutier cu 4 victime pe centura orasului la intersectie cu DJ607A. In accident sunt trei autoturisme implicate, din cauza neacordarii de prioritate, cinci victime. Articolul FOTO: Accident cu patru victime și trei mașini implicate, pe centura!…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN22C la intrare in Medgidia. Din primele informatii un autoturism Logan a intrat intr un copac care apoi s a prabusit pe sosea. Potrivit directorului RAJDP Constanta, Lucian Lungoci traficul este blocat in zona. Sursa foto: RAJDP Constanta ...

- Accident rutier la Dragutești, un autobuz rasturnat cu doua victime. La fata locului se afla ambulanta. Articolul ACUM: AUTOBUZ RASTURNAT la Draguțești, in urma unui accident rutier! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Un grav accident rutier a avut loc astazi pe Centura de Est a orasului Ploiesti, in dreptul combinatului Teleajen, Poarta 4. Din primele informatii un autoturism s a rasturnat, iar doua victime sunt incarcerate iar una decedata. Potrivit ISU Prahova la fata locului se intervine cu o autospeciala, o…

- Evenimentul rutier a avut loc luni dimineața, la intrare in orașul Targu-Carbunești. Din fericire, șoferul a scapat nevatamat dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a oprit cu mașina de un stalp. Barbatul venea de la Pojogeni și a derapat intr-o curba. Pentru ca nu au existat victime, evenimentul…

- Update accident Novaci: o femeie a derapat și a parasit partea carosabila. Este blocata in mașina, pentru ca s a strambat ușa, dar nu are leziuni, informeaza politia. Articolul Acum, la Novaci: o femeie BLOCATA in mașina, in urma unui accident! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Accident grav la Novaci, sat Sitestin, in acest moment. ISU Gorj transmite ca exista persoane blocate. Revenim cu detalii. Articolul ACUM: ALT ACCIDENT GRAV in Gorj! Persoane blocate apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Accident cu victime incarcerate pe strada Victoriei, intre Bebe Lutaru și peco. Se pare ca ar fi implicate 3 mașini. Exista doua victime pana in acest moment, din primele informatii. Articolul GALERIE FOTO: TREI MAȘINI implicate intr-un GRAV ACCIDENT, la Bebe Luțaru, ACUM! apare prima data in GorjDomino…

- Accident rutier cu 2 victime incarcerate in municipiul Targu Jiu. Intervine ISU Gorj. Articolul ACUM: ACCIDENT GRAV IN TARGU JIU, pe strada Victoriei. Doua victime incarcerate! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Un accident s-a produs in urma cu putin timp, la iesirea din Targu Jiu, in zona Preajba. Revenim cu detalii. Articolul ACUM! Accident la Preajba! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Un accident feroviar a avut loc in aceasta seara in comuna Albesti Paleologu, judetul Prahova. Din primele informatii o persoana s a aruncat in fata trenului. La fata locului pompierii intervin cu o descarcerare.Sursa foto cu rol ilustrativ: ZIUA de Constanta ...

- Patru autoturisme s-au ciocnit violent, in urma cu putin timp, la ieșirea din Tg-Jiu, in cartierul Dragoieni. Din primele informații, nu sunt persoane ranite. Articolul ACUM: Patru autoturisme implicate intr-un accident, la ieșirea din Tg-Jiu apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Persoana cazuta in Jiu in zona stadionului Tg -Jiu. Intervine Det. Tg jiu SAJ GORJ. ISU GORJ Articolul ALERTA, ACUM, in Targu Jiu! Ce se intampla langa STADION apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Accident grav, ieri, in plina zi, langa trecerea de cale ferata din zona Avicola. Conform martorilor, o victima ar fi fost preluata de catre ambulanța, dupa ce o dubița și un alt autoturism ar fi fost implicate. Foto Radare si echipaje de politie Targu Jiu Articolul FOTO: ACCIDENT GRAV in Targu…

- Accident de munca mortal la o fabrica de confecții metalice din Petrosani. Un tanar de 26 de ani a murit astazi, dupa ce i-a fost strivit capul de o presa hidraulica. Barbatul era lacatus montator. Dupa mai bine de o ora de resuscitare, acesta a fost transportat la spitalul din Petroșani, unde i-a fost…

- Accident rutier cu o victima incarcerata, un autoturism intrat intr-un stalp in mun. Tg-Jiu, str. Calea Severinului. Intervine SAJ Gorj si Det. Tg-Jiu. ISU Gorj Articolul ACUM: ACCIDENT in TARGU JIU! A intrat cu mașina in STALP apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Doua autoturisme s-au ciocnit violent, duminica noaptea, in localitatea Bradet in apropiere de Matasari. In urma coliziunii, o Dacia Nova a fost distrusa aproape in totalitate, iar cealalta mașina implicata, cu volan pe partea dreapta, a fost grav avariata. Articolul FOTO. Accident cumplit, langa Matasari,…

- Accident mortal, in aceasta dimineața, la Capreni, chiar in fața dispensarului medical. Un tanar și-a pierdut viața, iar o femeie a fost transportata, cu ambulanța, la spital. Revenim cu detalii! Articolul ACCIDENT MORTAL LA CAPRENI: Un barbat a murit pe loc! apare prima data in GorjDomino - cotidian…

- Accident mortal, in aceasta dimineața, la Capreni, chiar in fața dispensarului medical. Un tanar și-a pierdut viața, iar o femeie a fost transportata, cu ambulanța, la spital. Revenim cu detalii! Articolul ACCIDENT MORTAL LA CAPRENI: Un tanar a murit pe loc! apare prima data in GorjDomino - cotidian…

- Doua autoturisme s-au ciocnit violent, in urma cu cateva minute, pe raza localitații Draguțești. Din primele informații, o persoana a fost ranita ușor. Articolul ACUM: Accident la Draguțești. O persoana ranita! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Accident rutier cu o victima neincarcerata in mun. Tg-Jiu, str. Calea Bucuresti. Intervine SMURD Tg-Jiu.ISU Gorj. Articolul ACUM: ACCIDENT RUTIER in Targu Jiu! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Un accident de circulație, soldat cu o persoana ranita, s-a produs in aceasta seara, in jurul orei 18:10, pe raza localitații Manastirea, comuna Mica. Conform primelor informații, un pieton a fost accidentat de un autoturism. In urma apelului la 112, la fața locului a intervenit un echipaj de prim-ajutor,…

- In urma cu putin timp pe strada Comuna din Paris a Municipiului Targu Jiu a avut loc un accident usor intre doua masini fara victime. Articolul ACUM: Accident pe strada Comuna din Paris, Targu Jiu! Vezi FOTO! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Tamponare in lant pe drumul catre Straja. Cinci masini sunt implicate. Din fericire, nu exista decat pagube materiale, insa traficul e blocat. Articolul ACUM: ACCIDENT in lanț in drum catre Straja. TRAFIC BLOCAT! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Doua persoane au fost ranite in urma cu putin timp intr-un accident rutier petrecut in localitatea olteana Valea Mare, dupa ce masina in care se aflau a fost proiecatata pe contransens. In accident au fost implicate patru autoturisme. Prima mașina, ...

- Accident pe Victoriei, aproape de cinematograful Sergiu Nicolaescu. Doua masini s-au ciocnit, mai multi tineri ajungand la fata locului, acestia fiind la un pas de rafuiala. Articolul FOTO: ACCIDENT pe strada Victoria din Tg Jiu, aproape de Parang. Tinerii, la un pas de BATAIE! apare prima data in GorjDomino…

- Cinci persoane au fost ranite, una dintre ele fiind in stare grava, in urma unui accident rutier produs in Capitala in noaptea de luni spre marti si in care au fost implicate o masina a Jandarmeriei si un autoturism. Patru dintre raniti sunt jandarmi, potrivit reprezentantilor Brigazii Rutiere a Capitalei.