ACUM – ACCIDENT la Fundătura. Femeie lovită pe trecere – FOTO Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16, pe DN1C, in localitatea Fundatura. O femeie a fost ranita. Din primele informații, un barbat in varsta de 26 de ani din comuna Manastireni, in timp ce conducea un ansamblu de vehicule pe DN1C, dintre Dej inspre Cluj, a accidentat o femeie in varsta de 77 de ani care s-a angajat in traversarea șoselei regulamentar, pe trecerea pentru pietoni. In urma impactului, femeia a fost ranita. La fața locului s-au deplasat polițiștii, dar și o ambulanța. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicand ca acesta… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

