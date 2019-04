ACUM! Accident in Bascov In urma cu cateva minute un grav accident rutier s-a petrecut in localitatea Bascov. Potrivit ISU Arges, este vorba despre un autoturism in care se afla doua victime, dintre care una incarcerata. La fata ... Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

