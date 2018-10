Stiri pe aceeasi tema

- Munti de gunoaie si mirosuri greu de descris in cuvinte, cam asa am putea caracteriza pe scurt in aceste zile Sectorul 3, administrat de Robert Negoita (PSD). Retelele de socializare s-au umplut de fotografii postate de bucurestenii din Sectorul 3 care nu mai suporta mizeria de pe strazi,…

- Presedintele PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat, sambata, pentru Agerpres, ca liderii organizatiilor din Transilvania a partidului nu si-au pus problema unei cereri de demisie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, ci i-au solicitat sa convoace sedinta CExN pentru toti cei care au nemultumiri in ideea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca tensiunile dintre primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si liderul PSD, Liviu Dragnea, scot la iveala „mizeriile care sunt ascunse sub pres de conducerea PSD“.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca tensiunile dintre primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si liderul PSD, Liviu Dragnea, scot la iveala “mizeriile care sunt ascunse sub pres de conducerea PSD”, afirmand ca, totusi, “Firea pentru Bucuresti este cam ceea ce e Dragnea pentru Romania”,…

- "Referitor la tara - folosesc vocabularul meseriei mele - parca e o nava in deriva. Toate institutiile se bat cu toate institutiile, iar blocajul de colaborare intre presedintie si guvern este extrem de daunator si tine lucrurile blocate, pe de o parte in interior, iar din exterior va pot asigura…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in l-a inlocuit vineri pe seful Comandamentului de Aparare si Securitate (DSC, serviciile de informatii militare si securitate), in urma unor scandaluri rasunatoare, si a ordonat crearea unui nou comandament care „sa rupa definitiv cu trecutul” acestei institutii, afectata…

- In drum spre Bucuresti am remarcat ca in fiecare localitate exista catarg cu drapel tricolor. Drapelul tricolor din Turda le eclipseaza pe toate la dimensiune. Niciun consilier UDMR nu a votat impotriva drapelului national si nu a fost consemnat niciun protest impotriva amplasarii unui catarg cu drapel…

- Jurnalist: Dle președinte, de ce este necesar sa cheltuim de 10 ori mai mult decat Rusia pentru aparare? Site-ul inliniedreapta.net a publicat stenogramei intalnirii dintre Donald Trump și generalul Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. Discuția extrem de tensionata a avut loc la Summitul…