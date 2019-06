Primele rezultate ale Evaluarii Naționale 2019 vor fi afișate astazi, 25 iunie, pana la ora 12, dupa cum au anunțat oficialii Ministerului Educației. Incepand cu ora 14, elevii pot depune contestații, iar rezultatele finale vor fi afișate sambata, 29 iunie. Media obtinuta la Evaluarea Nationala este un criteriu esential pentru admiterea la liceu, avand o pondere de 80% in calculul mediei pe baza careia se realizeaza admiterea in clasa a IX-a. Mesagerul de Neamț va prezinta rezultatele obținute de elevii din Neamț. REZULTATELE in ordine alfabetica aici . The post ACTUALIZARE EVALUARE NAȚIONALA…