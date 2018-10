Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 27 octombrie a.c., in jurul orei 18.00, pe DE 58, mai exact pe raza localitatii Satulung, a avut loc un accident de circulatie. Cinci persoane au fost ranite din care doua au ramas incarcerate. La fata locului au ajuns echipaje de la descarcerare, SMURD si politie. Paramedicii au stabilizat…

- Acum doar cateva momente, in jurul orei 18:10, un accident de circulație s-a produs in Satulung. La locul accidentului a ajuns un echipaj SMURD și in acest momente, victimele sunt scoase din autoturismele facute praf. Vom reveni cu detalii! Foto:Razvan Lauran The post Exclusivitate: Accident deosebit…

- Un accident rutier s-a petrecut cu putin timp in urma la Hideaga, cu implicarea a doua autoturisme. In urma impactului o persoana a ramas incarcerata, cu picioarele prinse sub bord. La fata locului se indreapta echipaje de prim ajutor. Stire in actualizare The post Ultima ora. O persoana incarcerata…

- In urma cu doar cateva minute pe drumul drumul european E58, la Satulung, a fost semnalat un grav accident de circulație. Evenimentul rutier s-a petrecut in fața dispensarului din localitate, iar 2 victime au nevoie de ajutorul pompierilor pentru ca au ramas incarcerate. La fața locului sunt deja mai…

- Un accident grav a avut loc miercuri dimineata la Albina, in Braila, informeza Observator TV. Doua masini s au ciocnit frontal, iar o persoana a ramas incarcerata.Doua autoturisme au intrat in coliziune, iar unul a parasit partea carosabila si a ajuns pe camp.Accidentul s a produs in jurul orei 8.00,…

- Pe 6 septembrie, la ora 3:40, s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II-Csanadpalota din județul Arad, cetațeanul roman R.V., in varsta de 44 de ani. Acesta se afla la volanul unui autoturism inmatriculat in Romania, iar la controlul specific, barbatul a inmanat polițiștilor, pe langa…

- In aceasta diminața, in jurul orei 9:00, un accident de ciruclație, a avut loc in localitate Satulung. Se pare ca autovehiculele implicate au blocat amebele benzi de circulație. La locul accidentului au ajuns mai multe patrule de poliție pentru a dirija traficul care a fost blocat pentru cateva minute.…