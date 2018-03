Stiri pe aceeasi tema

- Unele dintre cele mai talentate și cunoscute actrițe din teatru și film din Romania, printre care Dana Rogoz, Ana Ularu, Ioana Blaj, Ioana Flora s-au transformat, pentru o seara, in modele de podium pentru prezentarea noii colecții de incalțaminte semnata de Mihaela Glavan. Actrițele s-au transformat…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat programul „Voluntari ai Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene“, care se va desfașura in perioada 1 aprilie 2018 – 30 iunie 2019. Programul debuteaza cu un proiect pilot, organizat…

- Spotify, una dintre cele mai importante platforme de streaming muzical din lume, este disponibil de acum și în România.Lansarea serviciului la noi în țara vine dupa multe zvonuri, iar acesta este disponibil atât în varianta gratuita, cât și contra cost.Spotify…

- Fortele aerospatiale ale Rusiei au anuntat, duminica, testarea cu succes a noii rachete balistice hipersonice, despre care presedintele rus Vladimir Putin a precizat ca este imuna in fata sistemelor de aparare antiracheta din lume, relateaza site-ul agentiei Sputnik. "Un avion de lupta…

- Tot mai multi antreprenori se orienteaza spre o afacere de viitor in e-commerce, in special spre una care implica Amazon. Insa, exista o serie de erori care pot dauna serios unui astfel de business, asa ca l-am rugat pe Alexandru Jurca, expert in business online, sa ne ofere un top 3 greseli…

- Adrian Dobre a afirmat ca nu va fi lansat la acest Congres de sambata, 10 martie, candidatul la prezidențiale, ci va fi organizat un Congres PSD in momentul oportun. Amintim ca mai mulți lideri și comunicatori ai PSD au susținut necesitatea de a lansa candidatul la prezidențiale la acest Congres…

- Lansarea: luni, 5 martie, ora 18, la Libraria Carturești Verona Astazi, la ora 18, libraria Carturești Verona este gazda unui eveniment artistic deosebit: lansarea volumului „Titus Munteanu, un lord al micului ecran”. Autorul - reputatul comentator al fenomenului cultural muzical și de divertisment…

- Dupa ce am aflat despre Desire 12, viitorul smartphone HTC cu dotari entry-level, noi dezvaluiri completeaza oferta si cu un model Desire 12 Plus, avand ecran spatios si hardware cu performante mai putin restrictive. La fel ca fratiorul sau cu dotari mai modeste, Desire 12 Plus vine cu un ecran avand…

- Originalul Light Phone a reprezentat o gura de aer proaspat intr-o piata dominata de smartphone-uri din ce in ce mai sofisticate. Acesta propunea intoarcerea la telefonul mobil care poate doar sa initieze si sa preia apeluri. Se pare insa ca realitatea din zilele noastre este alta si ca utilizatorii…

- Ieri puteați citi despre lansarea lui Yakuza 6 Demo pe PlayStation 4, dar astazi avem o informație cel puțin la fel de interesanta. SEGA a lansat intregul joc drept demo, in total 30 GB, pentru ca cei care sunt convinși și il precomanda sa nu fie nevoiți sa il mai descarce odata. Un gest frumos…

- Lansarea candidaturii lui Lupescu m-a impresionat cu 48 de ore inainte de a avea loc. Eu par asa, mai bestie, dar am si momente de sensibilitate. Sambata, la pranz, m-a sunat Raducioiu. “Te-a cautat Johann, dar nu i-ai raspuns. Vrea Johann sa vorbeasca putin cu tine, sa te invite la lansarea Generatiei…

- Lidia Buble, mesaj emoționant dupa lansarea celei mai recente piese, „Sarut mana, mama!”. Artista le-a dat un sfat fanilor de pe contul de socializare. Interpreta și mama ei o relație stransa, astfel ca iubita lui Razvan Simion a compus o piesa pentru cea care i-a dat viața și care a nascut 11 copii.…

- Milestone Systems, lider global în dezvoltarea de sisteme de video management (VMS) si solutii de supraveghere, anunta lansarea XProtect 2018 R1. Aceasta versiune reprezinta prima lansare a anului si raspunde cerintelor în crestere ale pietei pentru solutii de business eficiente si accesibile.…

- Horia Badescu va lansa la Cluj un proiect editorial dedicat Centenarului Uniunea Scriitorilor din Romania Cluj, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Academia de Muzica Gheorghe Dima și Editura Scoala Ardeleana vor organiza lansarea volumului „Doar din pamantul patriei", de Horia Badescu (Colecția Școala…

- Patru femei celebre din Romania, cu vieți active, dinamice, dar cu imagine publica impecabila au fost alese sa promoveze cea mai noua gama de ingrijire a parului, Moroccanoil Repair. Noua gama a fost lansata in cadrul unui eveniment ai carui invitați speciali au fost Franck Perez – Moroccanoil Art Director…

- Frumoasa solista romanca RUA a ajuns in semifinala celui mai mare concurs de compoziții din lume- International Songwriting Competition –Nashville USA. Doua piese ale sale s-au calificat in cele 80 selectate dintr-un numar de 16.000. Puțini sunt cei ce știu ca in spatele titulaturii se afla, surpriza,…

- Biblioteca Judeean &ldquoPanait Istrati&rdquo Brila v invit sâmbt 24 februarie 2018 ora 11.30 la lansarea volumului &ldquoCltorii în centrul gândirii&rdquo (consemnate de Tudor Artenie) autor Alexandru Vlad Ciurea.Volumul a aprut la Editura Minerva în 2016 i este o carteinterviu…

- Lucrarile de reparație a sediului Președinției Republicii Moldova, care a fost distrus in urma acțiunilor din șapte aprilie 2009, vor incepe in cateva zile. Potrivit purtatorului de cuvant al președintelui, Ion Ceban, lucrarile vor incepe din 21 februarie, curent.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Botoșani, in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu S.C. Acquisition Career Management S.R.L., Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila, Camera de Comerț și Industrie Suceava, Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitara – INDECO…

- Mircea Radu nu s-a atins de palinca la filmarile pentru noul sau proiect TV, iar Cornel Pasat și-a pus silueta in peicol din cauza bunataților cu care a fost servit. Caravana emisiunii “Ie, Romanie”, condusa de Mircea Radu, a poposit zilele trecute in centrul țarii, in frumoasa Transilvanie, in cautare…

- Casa de Cultura “Geo Bogza” din Campina va gazdui joi, 15 februarie 2018, de la ora 16.00, lansarea volumului “600.000”, cea de-a 9-a carte publicata de Grigore Cartianu. Subtitlul lucrarii este edificator: “Fenomenul #Rezist. Povestea celei mai ample rezistențe civice din istoria Romaniei”. Dupa ce…

- Data de 1 Decembrie 2018 va insemna lansarea celui mai important produs national din Romania, a unui produs cultural-turistic, odata cu finalizarea lucrarilor de restaurare si reamenajare a Salii Unirii, a sustinut joi, intr-o conferinta de presa, administratorul public al judetului Alba, Dan Popescu.…

- Bolidul Tesla Roadster ce i-a apartinut lui Elon Musk si a fost lansat in spatiu in cadrul testarii puternicei rachete Falcon Heavy, produsa de compania lui Musk, SpaceX, nu va mai trece pe langa Marte ci prin Centura de asteroizi dintre Marte si Jupiter, informeaza Space.com. Automobilul…

- Ani de zile multi au ras de planurile lui Elon Musk cu SpaceX, dar dupa lansarea de marti a rachetei Falcon Heavy se deschid noi perspective in comertul spatial si in calatoriile interplanetare. Dincolo de marketingul de geniu legat de lansarea unei masini Tesla rosie in spatiu, ce s-a intamplat aseara…

- In urma cu aproape doi ani, o pustoaica pasea cu emotii mari dar sperante imense pe scena X Factor. Inca de la primele acorduri, Olga Verbitchi i-a cucerit pe jurati iar Carla's Dreams a luat-o sub aripa sa, lucru ce i-a adus trofeul atat de mult ravnit

- Cyanide Studio, echipa responsabila pentru seriile Styx și Blood Bowl, dar și cu Werewolf: The Apocalypse și Call of Cthulhu in dezvoltare, anunța astazi Space Hulk: Tactics. Vor fi disponibile doua campanii, cu Terminator Space Marines și Genestealers, dar și multiplayer. Gameplay-ul este…

- Damian Draghici, fondatorul band-ului Damian & Brothers, anunta lansarea unui proiect muzical special, ce urmeaza sa fie lansat in cadrul unui eveniment privat saptamana viitoare, din care vor face parte mai multi artisti.

- Inca o lansare reusita realizata de Space X, compania privata fondata de miliardarul Elon Musk. Racheta Falcon 9 a plasat pe orbita un satelit de comunicatii al statului Luxemburg. Lansarea a fost facuta de la centrul spatial al NASA de la Cape Canaveral din Florida.

- Ștefan Banica da viața unui nou personaj fascinant din galeria dramaturgului Neil Simon, Jake, singurul rol masculin din spectacolul „Jake și femeile lui”. Piesa este regizata de Claudiu Goga, iar din distribuție fac parte Carmen Tanase, Anca Dumitra, Andreea Vasile, Luminița Erga, Ada Galeș, Diana…

- Clientii Bancii Transilvania, a doua cea mai mare institutie de credit dupa active, vor putea efectua plati atat in tara, cat si in strainatate direct cu smartphone-ul la POS-urile contactless ale comercianilor prin intermediul aplicatiei BT Play. Institutia financiara este prima banca…

- Compania Davanti Tyres a fost infiintata in cursul anului 2013, reusind ca prin determinare si rigurozitate sa puna in aplicare planurile ambitioase de crestere si realizarea anvelopelor potrivite pentru conducatorii auto.

- Trinitas TV lanseaza vineri, 26 ianuarie, de la ora 18.00, filmul documentar 'Dinu Lipatti, muzica si geniu', la sediul ICR din Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1. In cadrul evenimentului va avea loc si anuntarea oficiala a parteneriatului dintre Trinitas TV si Institutul Cultural Roman. Filmul…

- Primaria municipiului Slatina anunta lansarea site-ului "ww.slatina650.ro", parte componenta a actiunilor din cadrul manifestarilor ce vor marca in acest an implinirea a 650 de ani de atestare documentara a orasului, eveniment ce va fi sarbatorit in cadrul celei de-a doua editii a "Galei Laureatilor"…

- La Universitarea „Stefan cel Mare" Suceava, Sala Auditorium Joseph Schmidt, va avea loc, vineri, 19 ianuarie, incepand cu ora 9:30, Simpozionul national „Valori nationale in creatia Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania", editia a V-a. Moderatoarea evenimentului va fi ...

- Ilustrat si cu o imagine de prezentare neoficiala, succesorul lui Xiaomi Mi Max 2 este un smartphone cu design Full Screen si sistem dual camera. Incadrat la categoria phablet, Mi Max 3 pune la dispozitie un ecran cu rata de aspect 18:9, avand nu mai putin de 6.99” in diagonala. Configuratia nu este…

- FC Universitatea Cluj, clubul cu cei mai multi membri cotizanti din Romania (1.200 la finalul anului 2017) tine pasul cu tehnologia si isi intareste prezenta in mediul online. Noul site, www.fcuniversitateacluj.ro le ofera suporterilor “Sepcilor rosii” o experienta mai placuta de navigare,…

- Indragita actrita si prezentatoare tv Alina Puscas imbraca din nou rochia de mireasa si face o nunta cu mare fast, de data aceasta in cadrul celui mai asteptat serial, ”Fructul Oprit”, care are marea premiera, luni, de la ora 20.00, la Antena 1.

- Indragita actrita si prezentatoare TV Alina Puscas imbraca din nou rochia de mireasa si face o nunta cu mare fast, de data aceasta in cadrul celui mai asteptat serial, ”Fructul Oprit”, care are marea premiera, luni, de la ora 20.00, la Antena 1.

- Anul Libertatii Religioase. Evenimente speciale organizate la Cluj Liderii comunitatii unitariene din Transilvania vor lansa saptamana aceasta o petitie prin care cer Parlamentului Romaniei, Parlamentului Ungariei si Parlamentului European sa adopte rezolutii pentru sustinerea libertatii religioase…

- "Bacalaureat", de Mungiu - cel mai bun film strain la gala National Society of Film Critics din SUA Lungmetrajul "Bacalaureat" de Cristian Mungiu a primit premiul pentru cel mai bun film strain la editia de anul acesta a galei organizate de prestigioasa National Society of Film Critics (NSFC) din SUA.…

- Alina Puscas a socat pe toata lumea, dupa ce a facut publica o poza in care se vede cat de grav a fost ranita in urma unui accident pe care l-a suferit in timp ce era pe partia de schi. Prezentatoarea de la "Te cunosc de undeva!" a oferit la scurt timp dupa acea postare primele declaratii despre tragedia…

- Cele cinci zboruri de pe Aeroportul Iasi spre destinatii noi, anuntate in august, au fost amanate. Wizz Air, compania care anuntase anul trecut deschiderea liniilor spre Eindhoven (Olanda, incepand din 29 aprilie), Billund (Danemarca, incepand din 30 aprilie), Paris Beauvais, Dortmund, Malmo (Suedia)…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a ordonat masuri speciale de securitate dupa atentatul produs in Sankt-Petersburg, cerand intensificarea operatiunilor antiteroriste si eliminarea islamistilor daca reprezinta pericole iminente. - continua -

- Ada Galeș este o zvarluga de fata. Sus, pe scena, te pironește cu mirarile ei armonios inchegate. Jos, printre noi, te invaluie in exuberanța, risipindu-se și adunandu-se, instantaneu, in sclipiri repezi de aripi

- Racheta Falcon 9 a fost lansata vineri dupa-amiaza de pe baza Vandenberg din California, cu scopul de a trimite zece sateliti pe orbita joasa a Pamantului pentru compania Iridium Satellite Communications. Spectacolul luminos creat pe cer de lansarea rachetei i-a bulversat pe unii locuitori care au…

- YouTube a incheiat un acord de licenta cu cel mai mare brand din lume din domeniul productiei muzicale, Universal Music Group, in contextul in care aceasta platforma video, detinuta de Google, se pregateste sa lanseze un serviciu muzical online, informeaza AFP. Potrivit mai multor companii…

- Headup Games, Valve și IGN au prezentat primele 9 minute de gameplay din Bridge Constructor Portal, titlu spin-off al legendarei serii Portal. Jocul va combina gameplay-ul seriei Bridge Constructor, unde trebuie sa construiți poduri, cu universul din Portal, cu portale, Glados, turete, lasere și tot…

- Miercuri, 20 decembrie 2017, ora 16.00, la Palatul Bragadiru Premiera nationala a spectacolului de teatru ”EGO SUM OVIDIUS”, de Ana - Maria Nistor, regia Alex Nagy, cu Cristian Iacob și Marius Bodochi in rolurile principale Expozitia internaționala de grafica, in memoria poetului exilat la Pontus Euxinus,…

- Augustin Jianu a renuntat la administratia publica dupa demiterea Guvernului Grindeanu, in care a ocupat pozitia de ministru al Comunicatiilor, si a decis sa ia calea antreprenoriatului. Acesta a lansat fundatia Liquidity, care lucreaza, cu ajutorul tehnologiei Blockchain, la dezvoltarea unei platforme…