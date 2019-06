Stiri pe aceeasi tema

- Actritele americane Julianne Moore si Patricia Clarkson vor fi recompensate la Festivalul de Film de la Karlovy Vary de anul acesta cu Globul de Cristal, pentru extraordinara lor contributie la cinematografia mondiala, relateaza marti EFE. Decernarea premiilor va avea loc in cadrul celei de-a 54-a editii…

- Actritele Julianne Moore si Patricia Clarkson vor fi recompensate la Festivalul de Film de la Karlovy Vary cu trofee pentru contributia la cinematografia mondiala, potrivit news.ro.Moore, de cinci ori nominalizata la Oscar si premiata de Academia americana de film pentru „Still Alice”, si…

- Rapperul Bushwick Bill, membru al grupului texan Geto Boys, a murit la varsta de 52 de ani, din cauza unui cancer la pancreas, potrivit news.ro.Agentul lui Bill a anuntat ca rapperul a murit duminica dimineata, intr-un spital din Colorado, scrie The Hollywood Reporter. In luna mai a…

- Documentarul-soc "For Sama", de Waad al-Kateab, o fresca a vietii in Alep in timpul celei mai dramatice perioade a conflictului sirian, si "La Cordillcre des songes", de Patricio Guzman, impart L'Oeil d'or, premiul care, din 2015, recompenseaza documentarele prezentate la Festivalul de Film de la…

- „Tanara creație contemporana va fi din nou prezenta in cafenelele și spațiile alternative din Timișoara din 15 pana in 21 aprilie”, ne transmit organizatorii. Artiști din Belgia, Polonia, Austria, Germania, Franța, Spania și Romania vor fi prezenți timp de o saptamana la unul din preferatele…

- Cineasta libaneza Nadine Labaki, regizoarea lungmetrajului "Capernaum", recompensat cu Premiul Juriului la Festivalul de la Cannes 2018 si nominalizat la Globul de Aur si la premiul Oscar pentru cel mai bun film strain, va prezida juriul sectiunii Un Certain Regard la cea de-a 72-a editie a evenimentului…

- Palatul Copiilor Iași organizeaza Festivalul Județean Instrumental “Armonii prin talent și emoție” aflat la a III-a ediție, cuprins in CAEJ 2019 poziția 55, festival ce se adreseaza copiilor cu varste cuprins intre 4-19 ani, care studiaza muzica in școli de masa, palate și cluburi ale Copiilor, școli…

- Americanca Mikaela Shiffrin a incheiat sezonul 2018/2019 al Cupei Mondiale de schi alpin cu o victorie in proba de slalom urias, a 60-a din cariera ei, succes care i-a adus si al patrulea glob de cristal, egaland performanta reusita de Lindsey Vonn si Tina Maze, relateaza AFP.