- Tamara Buciuceanu Botez a murit, marți, la Spitalul Elias din Capitala, au precizat, pentru MEDIAFAFAX, surse medicale. Actrița in varsta de 90 de ani a fost internata pe fondul unor probleme cardiace la inceputul lunii octombrie, iar in ultimele zile starea sa de sanatate se agravase. Intre 1948-1951 frecventeaza…

- In urma cu patru zile, celebra actrița Tamara Buciuceanu - Botez, in varsta de 90 de ani, a fost internata de urgența la Spitalul Elias din București, la secția de Terapie Intensiva. Starea sanatații sale s-a ameliorat insa pana intr-acolo incat medicii care au consultat-o și au ingrijit-o au maturisit…

- O jumatate de secol, o viața de om a trait actorul Costel Constantin pe scena Teatrului Național din București, acolo unde a sarbatorit, duminica seara, 50 de ani de activitate. Discret, fara sa ii anunțe pe colegii actori, Costel Constantin a ieșit la aplauze ca de obicei, la finalul reprezentației…

- Alexandru (Ducu) Darie a murit miercuri, 18 septembrie 2019, vestea trista fiind confirmata de mama lui vitrega, Anca Pandrea, in varsta de 73 de ani. Inmormantarea regizorului va avea loc duminica, 22 septembrie, dupa cum a anunțat Teatrul Bulandra din Capitala. „(…)Alexandru Darie va fi depus vineri,…

- Absolventa [1] „Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica”-Bucuresti, nepoata [2] lui Octavian Goga, casatorita cu actorul Traian Stanescu (care i-a fost și coleg) [3] , debutase [4] in 1965, pe scena Teatrului „National” din Bucuresti [5]; a avut roluri in teatru, film, televiziune. In 2005,…

- „Sunt un om foarte credincios și mi-am spus mereu așa: munca pentru mine este o religie, iar scena este un loc sfant, aidoma bisericii. Am daruit totul in aceasta meserie și am facut-o cum m-am priceput mai bine, intotdeauna cu maxima sinceritate, pentru ca altfel, nu aș fi ajuns niciodata la sufletul…

- Una dintre cele mai apreciate actrite romane de teatru, film si televiziune apartinand Generatiei de Aur, Tamara Buciuceanu Botez s a nascut la Tighina Republica Moldova , la 10 august 1929. A urmat, intre 1948 1951, cursurile Institutului de Teatru 39; 39;Vasile Alecsandri 39; 39; din Iasi. In ultimul…

- Regizoarea Catalina Buzoianu a murit sambata la varsta de 81 de ani. Catalina Buzoianu, unul dintre cei mai importanti regizori de teatru din Romania, s-a nascut la 13 aprilie 1938, la Braila. A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica "I. L. Caragiale" din Bucuresti (1965 - 1970), la…