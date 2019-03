Actrita Whoopi Goldberg a dezvaluit, intr-un fragment inregistrat al emisiunii ''The View'', difuzate vineri de postul ABC, ca a fost la un pas de moarte din cauza unei pneumonii cu care s-a luptat timp de o luna, potrivit DPA. "Sunt aici. M-am ridicat si ma pot deplasa. Nu atat de rapid pe cat mi-as dori, dar sunt bine, nu am murit", s-a adresat Goldberg telespectatorilor si colegilor din echipa emisiunii. Actrita in varsta de 63 de ani, detinatoarea unei statuete Oscar, a povestit ca a contractat o infectie respiratorie la ambii plamani, in urma careia a facut soc septic, o reactie…