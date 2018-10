Actrita hollywoodiana Selma Blair a anuntat ca a fost diagnosticata cu scleroza multipla (SM), relateaza duminica DPA. ''Am scleroza multipla... Am un handicap. Uneori cad. Scap lucruri. Memoria mea e incetosata. Iar partea mea stanga cere indicatii de la un GPS defect. Am SM si sunt OK'', a scris Blair intr-un mesaj publicat sambata pe pagina sa de Instagram. Vedeta in varsta de 46 de ani a fost diagnosticata la data de 16 august de medicul neurolog Jason Berkley, fratele actritei Elizabeth Berkley. ''Ani in sir am avut simptome, insa nu le-am luat in serios pana cand…