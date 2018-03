Stiri pe aceeasi tema

- Circula pe internet rețete miraculoase de ceaiuri care promit sa te scape de kilogramele in plus cat ai zice pește. Oamenii de știința susțin ca dietele de detofixiere cu ajutorul ceaiurilor sunt cele mai sanatoase și favorizeaza și pierderea in greutate. Un studiu publicat recent intr-un jurnal european…

- Fostul președinte american Barack Obama (56 de ani) și soția acestuia, Michelle (54 de ani), se afla in negocieri avansate cu serviciul de streaming Netflix, care are aproape 118 milioane de abonați, pentru a produce un show de televiziune, au declarat surse pentru New York Times. Show-ul tv ar consta…

- Politia germana a negat miercuri acuzatiile de hartuire rasiala pe care le-a adus atletul britanic Mo Farah oamenilor legii de pe aeroportul din Munchen. Britanicul, in varsta de 34 de ani,...

- Filmuletul postat de Rich Horner pe YouTube arata cum oceanul este plin de resturi menajere printre care, cu greu, se pot strecura atat el cat si pestii tropicali. Zona in care este filmat dezastrul este in apropiere de un rezort turistic din Bali, intr-un loc in care numit Manta Point unde se strang…

- Castigatoarea premiului Oscar pentru cea mai buna actrita in 2018, Frances McDormand a tinut un discurs feminist extrem de puternic si si-a emotionat colegele de sala. La finalul discursului, Frances McDormand le-a rugat pe toate femeile nominalizate la gala cu numarul 90 a premiilor Oscar sa se ridice…

- Nicole Scherzinger arata incredibil la cei 39 de ani ai sai. Fosta componenta a trupei The Pussycat Dolls și jurata a concursului de talente X Factor recunoaște ca stilul de viața sanatos și activ reprezinta secretele frumuseții ei. Vedeta adora sa faca Pilates și profita de ori imprejurare sa adopte…

- Trei studenti de la Scoala de Business din Copenhaga au lansat „Hold”, o aplicatie care incurajeaza tinerii sa renunte la telefonul mobil si ii recompenseaza pentru asta, transmite Mediafax . Prin utilizarea ei, elevii acumuleaza puncte pe care le pot schimba in bilete de cinema, popcorn sau cafea…

- Orasul Praga este pe primul loc in UE cand vine vorba de usurinta de a gasi un loc de munca, in conditiile in care, in anul 2015, aproximativ 72% dintre respondentii unui sondaj erau de acord cu afirmatia ca este usor sa gaseasca un loc de munca in capitala Cehiei, urmati de locuitorii din Cluj-Napoca…

- Merg la Oscar și se aleg cu o mulțime de cadouri. Nominalizatii din acest an vor pleca acasa cu sacosa plina de cadouri, in valoare de 138.000 de dolari. Pe lista cadourilor se numara 4 vacanțe: O vacanța de 7 zile la Koloa Landing Resort, din Hawaii. Resortul se intinde pe 25 de hectare de... Read…

- Vedetele de la Hollywood stralucesc pe covorul roșu, dar in spatele aspectului lor impecabil stau o serie de eforturi inumane de a rezista tentațiilor culinare și de a se menține in forma. Un studiu recent a scos la iveala ca dietele starurilor de peste Ocean ne imbolnavesc de depresie, ba mai mult,…

- Priviri languroase, cu gene lungi și voluminoase. Este dezideratul tinerelor care opteaza pentru extensii de gene. 2D, 3D, fir cu fir sau russian volume. Fiecare alege dupa preferințe sau buzunar. Fenomenul a luat amploare in ultimii trei ani datorita promovarii excesive, dar și prețului accesibil.…

- Seful Politiei Romane, Catalin Ionita, s-a intalnit joi, la Munchen, in Germania, cu seful Politiei Bavareze, Wilhelm Schmidbauer, discutiile axandu-se pe cooperarea politieneasca bilaterala. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis Agerpres, seful Politiei Romane, chestor principal de politie Catalin…

- Un studiu international foarte important a decis ca antidepresivele chiar functioneaza si ca mai multi oameni ar trebui sa le foloseasca. Astfel s-a pus capat controversei cu privire la eficienta antidepresivelor. Contrar unor mituri si prejudecati, medicamentele antidepresive chiar functioneaza potrivit…

- Te-ai intrebat vreodata de ce femeile tind sa aiba mainile mai reci decat ale partenerilor lor, chiar și cand temperaturile de afara nu sunt scazute? Raspunsul i-a surprins chiar și pe cercetatorii de la Universitatea Cambridge, care au realizat un studiu pentru a stabili de ce mainile femeilor și copiilor…

- Blake Lively arata fabulos dupa ce a dat jos numai putin de 27 de kilograme. Actrița a dezvaluit pe o rețea de socializare cum a reușit sa slabeasca dupa ce a adus pe lume al doilea copil in septembrie 2016 și a publicat o fotografie in care apare alaturi de antrenorul ei personal. Este vorba... Read…

- Alexandru Ene Splentter era originar din Barlad si avea doar 38 de ani, dar a murit brusc la ski, in urma unui accident stupid. Acesta era un renumit fizician care a plecat din tara de multa vreme si s-a stabilit in Germania, unde isi facuse o familie si un nume. Alexandru…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Iranul in legatura cu orice agresiune, aratand un fragment prezentat ca o bucata dintr-o drona care ar fi provenit din Siria, doborata saptamana trecuta deasupra teritoriului israelian, relateaza AFP."Nu testati determinarea Israelului!",…

- Potrivit sursei citate, in cadrul intalnirii cu presedintele Lockheed Martin, discutiile s-au axat pe cooperarea in domeniul militar, avand in vedere ca Ministerul Apararii Nationale urmeaza sa dezvolte programul major de inzestrare cu Sisteme Lansatoare Multiple de Rachete cu bataie mare - HIMARS.…

- "Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi", a afirmat Serghei Lavrov, intrebat in marja Conferintei de securitate de la Munchen cu privire la inculparile anuntate de SUA impotriva rezidentilor rusi, acuzati de complot pentru favorizarea campaniei lui Donald Trump.In ceea ce…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut vineri o serie de intalniri bilaterale, in care a prezentat prioritatile Romaniei in materie de aparare, cu ocazia participarii la Conferinta de Securitate de la Munchen, informeaza un comunicat remis de MApN. Potrivit sursei citate, in cadrul intalnirii…

- "Este clar ca suntem martorii unor razboaie cibernetice mai mult sau mai putin deghizate (...). A venit vremea sa purtam o discutie serioasa despre cadrul legal international in care au loc razboaiele cibernetice", a subliniat Antonio Guterres in cadrul Conferintei securitatii de la Munchen. "Eu pot…

- Nimeni nu contesta aportul benefic al consumului de lichide pentru organism, insa o buna parte dintre acestea au o influenta benefica si asupra tensiunii arteriale. Consumate cu regularitate, lichidele pe care ti le vom prezenta in randurile de mai jos sunt o gura proaspata de aer pentru persoanele…

- Charterele de Turcia, Tarom și Ryanair au cele mai multe intarzieri și anulari Pasagerii companiilor aeriene care opereaza in Romania ar fi trebuit sa primeasca despagubiri de 12 milioane de euro din cauza intarzierilor sau anularii curselor in 2017. Zborurile catre Turcia au inregistrat cele mai multe…

- Pe fondul retragerii Statelor Unite din lume, Europa trebuie sa-si defineasca propriul viitor. Aceasta idee va sta pe masa Conferintei de Securitate de la Munchen, dupa cum arata raportul premergator.

- Cartografiera cu laser a dus la descoperirea a zeci de orale mayașe sub jungla din Guatemala. Arheologii spun ca au fost identificate peste 60.000 de structuri printre care și o piramida despre care se credea ca este un deal, scrie CNN. Zeci de orașe ascunse care suprind case, palate și o piramida inalta…

- Duncan Edwards, decedat la 15 zile dupa tragedia de la Munchen, avea 21 de ani cand a murit. A fost cea mai mare pierdere a lui Manchester. Ploua cu lacrimi la Manchester. Un oraș iși plange eroii disparuți. Maine se implinesc 60 de ani de la tragedia aviatica de la Munchen. 6 februarie 1958, ziua cand…

- Simona Halep, locul 2 WTA, a fost desemnata jucatoarea lunii ianuarie, conform unui sondaj al WTA in randul fanilor. Simona Halep a obtinut 71 la suta din voturi, fiind urmata de Caroline Wozniacki (25%) si de Angelique Kerber (3%). Locul patru a fost ocupat de ucraineanca Elina Svitolina…

- “La aparitia politistilor, acestia, folosind doua autoturisme de teren si un tractor forestier, au fugit de la fata locului folosind drumuri forestiere foarte greu accesibile. Pe timpul urmaririi, doi dintre barbati, au abandonat autoturismul în care se aflau si au fugit în…

- Fondatorul Microsoft a investit peste 40 milioane de dolari in Alianta mondiala pentru medicamentele destinate bovinelor, GALVmed, un ONG cu sediul in Edinburgh care realizeaza cercetari in domeniul vaccinarii bovinelor si genetica. Bill Gates se lanseaza in acest nou proiect "genetic" dupa…

- Oferta Tarom de Ziua Indragostiților, in 2018. Compania aeriana naționala Tarom a lansat o noua promoție pentru a sarbatori Ziua Indragostiților și pune in vanzare bilete de avion ieftine, pentru rutele externe. Oferta este valabila pana pe 2 februarie și este valabila atat pentru zborurile cu plecare…

- Pana in prezent, doar Synaptics are un senzor de amprenta ascuns in display pe piata, insa foarte curand vor incepe sa apara si concurenti. Qualcomm a anuntat inca de anul trecut ca lucreaza la o solutie bazata pe ultrasunete, pe care o va lansa la jumatatea anului 2018, iar acum Japan Display Inc.…

- Acum a venit randul lui Tudorel Toader, ministrul Justiției. El a fost fotografiat in același mod. "ATENTIE! In timp ce #rezist incepe sa devina (tot mai evident) o mișcare anarhica si antistatala - care se ridica acum si impotriva lui KWI - dovedind ca reprezinta un adevarat pericol la ordinea…

- La capatul unei zile de intalniri cu partidele parlamentare, presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o premier pe Viorica Dancila (54 de ani). Ea este al treilea premier desemnat de la alegerile din iarna lui 2016 incoace, dupa ce PSD si-a devorat propriile guverne – guvernul Grindeanu, demis prin…

- De ce mai avem sistem de ticketing in SMART CITY CLUJ, domnule Boc? Municipalitatea face subventii „in orb", facandu-se ca nu stie ca are socotitoare electronica. Primaria se pregateste sa ofere, în sedinta de Consiliu Local de miercuri, 7,5 milioane de lei Companiei de Transport Public…

- „Cei care deconteaza cea mai mare parte a notei de plata a incompetentei coalitiei de guvernare sunt romanii angajati in mediul privat”, sustine deputatul PNL Marilen Pirtea intr-un comunicat de presa. Liberalul da exemplul unui tanar de 34 de ani, angajat intr-o companie automotive din Timisoara, cu…

- HUF HAUS deschide drumul spre un nou tip de locuința pentru industria caselor prefabricate cu lansearea celui mai recent prototip in satul HUF din Hartenfels, Germania. Proiectata de Alexander Huf, casa este realizata exclusiv din sticla securizata, care este integrata in construcție printr-o noua procedura…

- Pastele se gatesc rapid, sunt gustoase și sațioase. Iata trei rețete, numai bune pentru acest sfarșit de saptamana. Incearca cele 3 rețete cu paste și vei vedea ce simplu poți pregati o cina pentru doi. Penne cu roșii | VIDEO Ingrediente: 300 g penne rigate; pentru sos- 2 linguri ulei de masline,…

- „Ultra violet” a fost stabilita drept culoarea anului 2018 de catre Institutul Pantone, care o descrie drept „provocatoare”, „invitand la reflectie” si reprezentand individualitatea si spiritualitatea, scrie The Guardian, citat de news.ro. Potrivit companiei, aceasta culoare face aluzie la misterele…

- O moda inceputa in secolul al XIX-lea isi conserva statutul clasic pana in prezent. Este aproape peste tot chiar acum! Rochiile cu paiete aparute la petreceri si pe marile ecrane la inceputul cinematografiei au fost imbracate de personalitatii precum Anna May Wong, Joan Crawford, Rita Hayworth, Marlene…

- Artrita este foarte frecventa, dar nu este foarte bine inteleasa. De fapt, “artrita” nu este o singura boala; este un mod neoficial de referire la durerea articulara. Este mai frecvent intalnita in randul femeilor si apare mai frecvent pe masura ce oamenii imbatranesc. Artrita este o afectiune dificila…

- Curtea a adaugat ca tarile membre ale Uniunii Europene nu pot fi obligate sa recunoasca divorturile care nu au loc intr-un tribunal de stat. Unii musulmani considera ca un barbat poate incheia mariajul din care face parte instantaneu spunand „talaq” (Divortez de tine) de trei ori. Aceasta este prima…

- Majoritatea intampina dificultati atunci cand vine vorba de alegerea inelului de logodna, o bijuteriie cu pretentii greu de selectat. Inainte de a face o astfel de investitie, mai ales cand este vorba despre un model cu diamant, este necesara o documentare minutioasa, unica solutie pentru a identifica…

- Folosind în prajituri doar cele mai proaspete și alese ingrediente, de cele mai înalte standarde de calitate, sa garanteze ca fiecare prajitura de la Lemnul Verde va fi un moment de neuitat.”, declara Trifan Felicia , director general Cofetaria Lemnul Verde. Sarbatorile de…

- Canotoarea Madalina Beres, dubla medaliata cu aur la Campionatele Europene, la dublu rame categorie usoara si 8+1, si castigatoare a titlului mondial la 8+1, a fost desemnata, marti, sportivul anului 2017 de Clubul Sportiv Dinamo in cadrul unei gale care a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor…

- Ce alte beneficii mai are? Fiecare femeie a visat, macar o data in viața, sa aiba buzele mai mari și mai bine conturate, capatand astfel un aspect fizic mai placut și, de ce nu, un zambet mai senzual. Insa, de cele mai multe ori, lucrurile s-au oprit la simpla dorința și asta din cauza intervențiilor…

- Simon Dickie (foto dreapta) a luat aurul la JO 1968, de la Ciudad de Mexico, fiind carmaci in echipajul de 4 rame, in 1972, la Munchen, carmaci in barca de 8, iar in 1976, la Montreal, a urcat de asemenea pe podium cu barca de 8, insa a luat bronzul. Simon Dickie s-a nascut la Waverley, in…