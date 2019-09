Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai cunoscuti actori de la Hollywood, Danny Trejo, a salvat, miercuri, un bebelus prins intr-o masina rasturnata, in urma unui accident produs in orasul Los Angeles, potrivit Mediafax.

- Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) va finanta 20 de proiecte urbane cu 82 de milioane de euro, iar Baia Mare este unul dintre orasele beneficiare si va primi peste 2,6 milioane de euro, a informat joi Comisia Europeana. Aceste proiecte au fost propuse de orase in cadrul celei de…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Austriei un aviz motivat, o faza mai înaintata în procedura de infringement declanșata împotriva guvernului de la Viena, „din cauza incompatibilitații” dintre legislația naționala privind indexarea prestațiilor familiale și a creditelor…

- Actrita americana Sharon Stone spune ca a avut nevoie de sapte ani de recuperare dupa un accident cerebral suferit in 2001 si ca, in tot acel timp, Hollywood-ul a tratat-o "brutal de urat", potrivit The Guardian, scrie Mediafax.Sharon Stone a facut declaratia saptamana aceasta, pe cand se…

- Parlamentul de la Viena a aprobat marti un amendament de lege care interzice complet folosirea glifosatului pe teritoriul national, Austria devenind prima tara din Uniunea Europeana care a a interzis acest erbicid controversat in numele ''principiului precautiei'', transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Trei copii din Iasi care s-au aflat intr-o tabara in Japonia si au fost abandonati la Tokyo de insotitorul de grup au revenit, astazi, acasa. Ei au povestit ca din penultima zi nu au mai putut lua legatura cu profesorul si au ales doi lideri de grup dintre cei majori si au anuntat autoritatile. Reprezentantii…

- UPDATE 2: O parte din grupul de tineri aflați in tabara in Tokyo, Japonia, a plecat in cursul acestei dimineți spre Romania, cu escala la Viena. Un reprezentant al Ambasadei Romaniei in Austria va fi prezent pe aeroportul din Viena, pentru a le acorda sprijinul necesar imbarcarii catre țara. A doua…

- Festivalul Internațional al Statuilor Vivante, organizat in aceste zile de catre Teatrul Masca din București, a ajuns la a IX-a ediție. Bucureștenii care trec astazi și maine seara prin parcul Herastrau pot admira actori care intruchipeaza, printre altele, statuile unor personalitați precum Johann Strauss,…