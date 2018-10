Stiri pe aceeasi tema

- Severin Krasimirov, barbatul care ar fi ucis-o pe jurnalista Victoria Marinova, a fost adus, miercuri, cu un avion din Germania. Tanarul de 21 de ani a fost extradat de autoritați in Bulgaria. Krasimirov este acuzat ca a violat-o, batut-o și strangulat-o pe jurnalista Victoria Marinova , in timp ce…

- YouTube, cea mai mare platforma de distribuit videoclipuri din lume, a cazut in aceasta dimineata, in toata lumea.Problemele au afectat atat pagina web, cat si aplicatiile mobile. Primele sesizari au inceput sa apara in jurul orei 4:20, ora Moldovei.

- La o luna de la violentele din timpul mitingului diasporei, pe aeroportul din Geneva au fost difuzate imagini de la protestul din 10 august, pentru ca ele sa fie vazute de oameni din toata lumea.

- Andreea Celea, tanara romanca moarta in conditii suspecte in Republica Dominicana, era din Constanta si traia in acea tara de cand avea 5 ani. Iubitul ei, dominicanul Gabriel Villanueva, este principalul suspect in decesul ei.

- Jandarmeria Romana a anunțat aseara ca in Piata Victoriei si-au facut aparitia persoane cunoscute ca facand parte din grupuri violente si galerii ale unor echipe de fotbal si solicita protestatarilor sa se delimiteze de acestea. In urma incaierarii acestora cu forțele de ordine, cei care au avut de…

- Prin acest joc, copiii si adolescentii sunt incurajati sa caute un personaj numit Momo, pe una dintre retelele sociale, WhatsApp, Facebook sau YouTube. Imediat ce tanarul il contacteaza pe Momo pe una dintre retelele sociale, avatarul incepe sa-i trimita victimei imagini violente si sa-i induca ideea…