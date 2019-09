Stiri pe aceeasi tema

- SUA au acuzat joi guvernul afgan de indulgenta excesiva si ineficienta in lupta impotriva coruptiei si au anuntat o retragere a peste 160 milioane de dolari dintr-un ajutor direct pentru Kabul, demersul intervenind cu mai putin de zece zile inaintea alegerilor prezidentiale din Afganistan, informeaza…

- Pentagonul a anuntat marti ca a deblocat 3,6 miliarde de dolari pentru a finanta construirea de 280 de kilometri de zid la frontiera mexicana, la solicitarea presedintelui Donald Trump, scrie AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, le-a cerut, vineri dupa-amiaza, companiilor americane care au activitati in China sa revina in Statele Unite, in contextul amplificarii conflictului comercial dintre cele doua țari. “Tara noastra a pierdut, in mod stupid, mii de miliarde de dolari in relatia cu China…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si omologul sau american, Donald Trump, produce deja efecte, afirmand ca sunt peste 10 miliarde de dolari pe care companiile americane le au in proiecte potentiale noi in Romania. „La numai doua zile de…

- Pretul aurului a atins marti dimineata cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani, din cauza incertitudinilor legate de escaladarea conflictului comercial dintre SUA si China, pe fondul temerilor legate de incetinirea economiei mondiale. Pe piaţa spot, la ora 08:30 AM, uncia de aur înregistra…

- Pretul aurului a depasit joi pragul psihologic de 1.500 dolari o uncie, din cauza incertitudinilor legate de escaladarea conflictului comercial dintre SUA si China, transmite Reuters. Pe piaţa spot, la ora 04:39 GMT, o uncie de aur se situa la 1.500,20 dolari, după ce în cursul şedinţei…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi ca va impune noi taxe vamale pentru importurile de produse fabricate in China de la 1 septembrie, ceea ce ar insemna taxe pentru efectiv toate marfurile chinezesti care ajung in Statele Unite, potrivit CNN. „Discutiile comerciale continua, iar in timpul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va impune tarife de 10% pentru importuri de produse chinezesti in valoare de 300 de miliarde de dolari, incepand de la 1 septembrie, in timp ce discutiile pentru relaxarea tensiunilor dintre cele mai mari economii ale lumii continua, transmite Reuters