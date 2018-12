Stormy Daniels, pe numele sau adevarat Stephanie Clifford, da asigurari ca a avut o relatie cu Donald Trump in perioada 2006-2007.

Ea l-a dat in judecata pe presedinte dupa ce acesta a acuzat-o, pe Twitter, ca a pus pe picioare ”o inselatorie absoluta” prin faptul ca a realizat si difuzat portretul-robot al unui barbat pe care ea a afirmat ca el l-a amenintat, in 2011, si ca i-a amenintat fiica daca evoca in mod public aceasta relatie.

Insa judecatorul S. James Otero a apreciat, in octombrie, ca presedintele a folosit o formula ”retorica” ce tine de libertatea de exprimare, protejata…