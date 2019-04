Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Nadja Regin, care a jucat in doua filme din seria „James Bond”, a murit la varsta de 87 de ani. Actrița este cunoscuta mai ales din filmele "From Russia with Love" și "Goldfinger", potrivit...

- Tania Mallet, actrița britanica, ce a facut senzație cu rolul lui Tilly Masterson, partenera de ecran a lui Sean Connery in filmul „Goldfinger", a murit la varsta de 77 de ani. „Suntem intristați sa anunțam ca Tania Mallet, care a jucat-o pe Tilly Masterson in GOLDFINGER, a murit. Gandurile …

- Rugbistul neo-zeelandez Mike Tamoaieta, fost international under 20, a încetat din viata, la vârsta de 23 de ani, relateaza Sky Sports, potrivit News.ro.Tamoaieta era legitimat la echipa Blues, din Auckland.Familia sportivului nu a precizat cauza decesului.“Suntem profund…

- Diana Ghisoiu, tanara care a stat 19 zile in moarte cerebrala intr-un spital din Sibiu, a murit azi noapte. Vestea a cazut ca un traznet pentru toata lumea, caci oamenii se asteptau ca tanara sa treaca peste aceasta cumpana a vietii.