Actriţa Milla Jovovich aşteaptă al treilea copil De asemenea, ea a dezvaluit ca va naste o fata. Jovovich si sotul ei, Paul W. S. Anderson, au deja impreuna doua fiice, pe Ever, nascuta in 2007, si pe Dashiel, nascuta in 2015. Vedeta din "Fifth Element" le-a aratat fanilor o poza cu burtica de gravida, alaturi de mesajul: "Am ramas gravida din nou" "Dupa ce am aflat ca am ramas insarcinata acum 13 saptamani, am avut sentimente care au oscilat intre bucurie completa si groaza totala. Din cauza varstei si a pierderii ultimei sarcini nu am vrut sa ma atasez prea repede de acest potential copil", a marturisit ea. "In ultimele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

