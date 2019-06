Stiri pe aceeasi tema

- Actrita de telenovele Edith Gonzalez a murit la varsta de 54 de ani intr-un spital din Mexico City. Vedeta, celebra mai ales pentru rolul din „Salome“, fusese diagnosticata in 2016 cu cancer ovarian.

- Massaro a fost gasita inconstienta in casa ei din Suffolk, statul New York, si a fost dusa la spital de urgenta, unde a fost declarata moarta, scrie TMZ. Chiar daca nu a fost dezvaluita cauza mortii, politistii exclud ipoteza unei crime. Massaro este cunoscuta pentru perioada in care a luptat in WWE,…

- Imi bubuie inima ca ciocanul in piatra, A fost dat jos de pe cruce, Hristos cel rastignit, Eu sunt Lazar, spre nemultumirea celor Ce-au crezut ca definitiv am murit Ma suna prietenii și ma-ntreaba de vreme Unii par fastaciți ca le-am raspuns Iar glasul meu ca o sulița și ca o barda care mangaie I-a…

- Fostul fotbalist suferea de cancer la pancreas, scrie news.ro. Banks a strans 36 de selectii in nationala SUA, intre 1986 si 1991. In 1990, el a participat la Cupa Mondiala din Italia. Citeste si Doliu in lumea sportului. A murit un jucator de legenda Fostul fundas nu a jucat niciodata…

- Cunoscuta pentru colaborarea cu trupa Crush, de-a lungul carierei, Alexandra Ungureanu a mai colaborat cu trupa Sistem, cu Nora Denes Symphonical si cu Soundlan. A inceput sa ia lecții de canto și de pian inca de la varsta de șase ani, iar in adolescența a urmat cursuri de chitara. Ulterior,…

- O cunoscuta cantareata de muzica populara din Banat a fost implicata intr un teribil accident pe o autostrada din Ungaria. In urma accidentului sotul acesteia a murit pe loc.Potrivit Sursadevest.ro, cei doi au oprit pe banda de urgenta, s au dat jos din masina, insa soferul a uitat sa traga frana de…