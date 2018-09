Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu șase luni, Marinela Chelaru a fost operata in urma cu aproape jumatate de an dupa ce a suferit un infarct. Insa dupa atatea luni, actrița se simte din ce in ce mai rau ți se confrunta cu mari probleme de sanatate. In ciuda faptului ca a trecut aproape jumatate de an de […] The post Din pacate,…

- Viata ta e normala pana cand, intr-o zi, afli ca suferi de o boala grava. Multe persoane gasesc cu greu puterea de a lupta cu boala, dupa una astfel de diagnostic, dar ce e de facut? Un psihilog care se confrunta zilnic cu astfel de cazuri are raspunsul.

- Mihai, un baiețel de șase luni, sufera de o boala genetica extrem de grava, care in numai cateva luni duce la deces. Mihai are șase luni și este fiul unor jurnaliști din Sibiu. De curand, parinții lor au aflat ca baiețelul care la naștere avea toate analizele perfecte sufera de o boala teribila, amiotrofia…

- Yasmin Swift, in varsta de 19 ani, sufera de o boala pulmonara grava, care ii pune viața in pericol și inca incearca sa se obișnuiasca cu diagnosticul crunt pe care l-a primit de la medici. Dar o parte dura pe care trebuie sa o suporte din cauza noii ei vieți, este comportamentul oamenilor din jur care…

- O echipa condusa de cercetatorii de la Washington University School of Medicine din St. Louis a prezentat o terapie experimentala pentru o forma mostenita de SLA sau scleroza laterala amiotrofica, numita si boala Lou Gehrig, aceeasi conditie...

- Florin a fost diagnosticat in urma cu o luna, dupa ce s-a simtit rau, cu astrocitom pilocitic (tumora pe creier). Iubita lui Florin a lansat un apel pe Facebook pentru a reusit sa stranga suma de bani necesara operatiei din Germania, avand in vedere ca in Romania nu se poate opera. "Iubitul…

- Bianca sufera de o boala care, de aproape 14 ani, o ține prizoniera in pat. Fetița are nevoie de sprijin financiar. Patul din camera in care-și petrece cea mai mare parte a timpului și un caruț special cu ajutorul caruia este scoasa la plimbare sunt universul ei. Speranța de a face macar un pas, fie…

- Romanii sunt afectati de o boala serioasa, dar habar nu au. Medicul Florin Mihaltan a vorbit despre problema cu care se confrunta un milion de romani, multi dintre acestia nestiind ca sunt bolnavi.