- Actrita Elizabeth Olsen si muzicianul Robbie Arnett s-au logodit dupa trei ani de relatie, a anuntat o sursa pentru revista People, anunța news.ro.Citește și: Anunț facut de Ministerul Educației! Incep inspecțiile . Actrita, in varsta de 30 de ani, s-a logodit cu liderul trupei Milo…

- Bogdan Andone, 44 de ani, noul antrenor de la FCSB, a primit referințe bune de la Mugur Bolohan, fostul sau coleg de la Rapid.”Este un ardelean care tace și face. Nu se baga in seama, ca alții. Este un profesionist, are un discurs bun, dar cand lucrezi cu Gigi Becali este o situație speciala. Am mai…

- Viorica Dancila a afirmat ca are o colaborare foarte buna cu Olguța Vasilescu și ca aceasta va ramane in conducerea PSD. Ea a adaugat ca nu ințelege de unde și de ce au aparut informații potrivit carora ar fi divergențe.UDMR raspunde 'DA' la intrebarea inca nepusa legata de sustinerea motiunii…

- Actorul Johnny Depp a transmis instanței o serie de documente in care susține ca fosta sa soție, Amber Heard, s-a prezentat la tribunal cu ”vanatai desenate” și ca nu a agresat-o fizic. Johnny Depp si Amber Heard s-au casatorit in 2015 și au divorțat doi ani mai tarziu. In timpul procesului de divort…

- Actrita Scarlett Johansson si Colin Jost, scenarist si coprezentator al emisiunii de satira si umor "Saturday Night Live", s-au logodit, informeaza site-ul revistei americane People. Informatia despre logodna celor doua vedete, a caror relatie a inceput in urma cu doi ani, a fost confirmata duminica…