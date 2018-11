Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 23 octombrie-2 noiembrie, Oficiul National pentru Cultul Eroilor, in colaborare cu Biblioteca Academiei Romane, organizeaza expozitia intitulata „Romania Mare reflectata in reprezentari cartografice”. Evenimentul cultural va fi gazduit de sala „Theodor Pallady” a Bibliotecii Academiei Romane…

- Curtea Penala Internationala (CPI) a transmis marti ca ''va continua sa isi faca treaba neabatut'', la o zi dupa ce consilierul de securitate nationala al SUA, John Bolton, a amenintat cu sanctiuni daca tribunalul va investiga activitatile americane din Afganistan, relateaza Reuters.…

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a semnat ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control, precum si pentru cadrele didactice metodiste din unitatile de invatamant preuniversitar…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand de astazi, 05.09.2018, Centrele judetene APIA vor efectua plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, aferent lunii iunie și trimestrului II 2018. Suma totala autorizata la plata este de 15.409.975,36 lei…

- In data de 13 august 2018, A.N. „Apele Romane” prin Administrația Bazinala de Apa Siret/Sistemul de Gospodarire a Apelor Suceava a fost informata de catre S. CONVERSMIN S.A. București - punct de lucru Vatra Dornei ca, in urma precipitațiilor abundente cazute in ultima perioada s-a constatat antrenarea…

- S.C. GMA EXPERTISE SRL-D, in calitate de beneficiar, cu sediul in Municipiul Dej, str. Dumbrava Rosie nr. 6, Judetul Cluj, anunta inceperea implementarii proiectului “ Investitie in activitatea productiva de prelucrare a lemnului”, proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in…

- Activitatea NATO in statele baltice a transformat regiunea intr-o zona in care incidentele au devenit posibile, a declarat purtatoarea de cuvant a ministerului rus de Externe, dupa ce un avion de vanatoare spaniol a lansat accidental o racheta in Estonia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Ambasadorul agreat al Federatiei Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnetov, a prezentat luni, 6 august, secretarului general de stat al Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Mihail Capatina, copiile scrisorilor de acreditare in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar in…