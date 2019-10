Stiri pe aceeasi tema

- "Suntem pe cale sa parasim Siria, dar nu nu i-am abandonat absolut deloc pe kurzi, care sunt niste oameni formidabili si luptatori minunati", a scris Trump de Twitter. "Noi ii ajutam pe kurzi financiar (si le furnizam) arme", a adaugat locatarul Casei Albe. LONDRA, PROFUND INGRIJORATA DE O OPERATIUNE…

- Israelul doreste încheierea de „tratate de non-agresiune” cu tarile arabe din Golf, pentru a pune capat conflictului de durata cu acestea, a anuntat duminica ministrul de externe israelian Israel Katz, potrivit agenției DPA, citeaza Agerpres.Într-o postare pe Twitter,…

- Monedele de la marginea zonei euro si-au continuat evolutia descendenta fata de euro, dupa ce nvestitorii speculative si-au retras o parte din fonduri de pe aceste piete, odata cu decizia Rezervei Federale americane de a-si reduce dobanda de politica monetara. Cursul euro a depasit rezistenta de 4,74…

- Președintele Romaniei, excelențul sau, a calatorit pana in SUA, pentru a se intalni cu excelențul titular al Casei Albe. In hartiile oficiale, s-a numit “vizita de lucru“. Una dintre rarele ocazii in care putem asocia ceva facut de președintele nostru cu lucrul, cu munca, in acești aproape cinci ani…

- Trump nu a precizat cand ar urma sa aiba loc urmatorul summit. Dupa precedenta intalnire cu Kim din 30 iunie, Coreea de Nord a efectuat mai multe teste cu rachete cu raza scurta de actiune. Seful Casei Albe si conducatorul de la Phenian s-au intalnit pana acum de trei ori - anul trecut in Singapore,…

- Presedintele Emmanuel Macron a avut marti o noua convorbire telefonica cu omologul sau iranian Hassan Rohani, in care a reiterat apelul la crearea conditiilor pentru o "dezescaladare" a tensiunile dintre Teheran si Washington, informeaza AFP. "Este rolul Frantei sa depuna toate eforturile…

- Presedintele Emmanuel Macron a avut marti o noua convorbire telefonica cu omologul sau iranian Hassan Rohani, in care a reiterat apelul la crearea conditiilor pentru o "dezescaladare" a tensiunile dintre Teheran si Washington, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Este rolul Frantei sa depuna…

- Cele patru parlamentare democrate din randul minoritatilor care au fost atacate de Donald Trump intr-o serie de mesaje pe Twitter cu caracter xenofob i-au raspuns luni presedintelui american intr-o conferinta de presa comuna la Washington, relateaza AFP. "Nu vom fi reduse la tacere", a…