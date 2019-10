Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Jane Fonda a fost arestata la Washington D.C., in fata Capitoliului, in timpul unui protest impotriva incalzirii globale. ''Politia a arestat 16 persoane pentru ca au participat la...

- Actrița americana Jane Fonda, in varsta de 81 de ani, caștigatoare a doua premii Oscar, a fost arestata vineri in timp ce participa la Washington la un protest pe tema schimbarilor climatice, relateaza postul BBC News, scrie Mediafax.O inregistrare de la fața locului arata momentul in care…

- Femeia, in varsta de 61 de ani este acuzata de oamenii legii ca și-a omorat partenerul iar apoi a impaturit capul acestuia intr-o folie de aluminiu. Anchetatorii spun ca inainte de asta, suspecta i-a fiert capul, relateaza Daily Mail. Maria del Carmen Merino Gomez, in varsta de 61 de ani,…

- Avocatii lui Meng Wanzhou vor sa demonstreze ca drepturile clientei lor au fost incalcate si incearca sa faca presiuni asupra canadiene pentru a evita extradarea ei in SUA in legatura cu acest caz, care a provocat o grava criza diplomatica intre Ottawa si Beijing. Autoritatile canadiene au dus o…

- O fana al rapperului A$AP a fost arestata in Statele Unite dupa ce a amenințat ca va arunca in aer ambasada Suediei din Washington, arata TMZ, potrivit Mediafax.O femeie este acuzata ca a intrat in ambasada Suediei din capitala Statelor Unite și ar fi amenințat ca va arunca in aer cladirea.…