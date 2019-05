Actrița Ilinca Tomoroveanu a murit. Radu Herjeu: Aproape mă bucur... ”Intr-o țara in care care televiziunile transforma in circ mediatic moartea oricarei pseudovedete, aproape ma bucur ca nu vad disperatele dungi galbene cu breaking news, acum, cand a disparut distinsa actrița Ilinca Tomoroveanu! Drum lin, Doamna!” scrie Radu Herjeu, pe Facebook. Marea actrița s-a stins din viața dupa o lunga suferința. A murit astazi, la varsta de 77 de ani. Actrița Ilinca Tomoroveanu a murit, in liniște, acasa. Soțul ei a fost cel care i-a fost alaturi in ultimele clipe de viața. A murit așa cum a trait, decent, in liniște. Actrița a pierdut lupta cu boala,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinematografia și teatrul romanesc sunt in doliu, in Saptamana Luminata! Actrița Ilinca Tomoroveanu, directorul artistic al Teatrului Național București, a incetat din viața la 77 de ani, in urma unei indelungate suferințe.Ilinca Tomoroveanu s-a stins puțin dupa ora 19.00, acasa, avandu-l…

- Vedeta a inceput deja ședințele de chimioterapie și considera ca aceasta incercare este ca un dar de la Dumnezeu, scrie fanatik.ro. Artista se incapațaneaza sa lupte, duce la bun sfarșit toate activitațile sale și mulțumește in fiecare zi pentru ce are. Solista iși ține la curent fanii in privința…

- Boala a recidivat, insa, dupa cativa ani si a rapus-o. Smaranda Milu Nemethi era „sotie, fiica, sora, matusa, nora, prietena. Pictor,designer, blogger, curator. Pacient de cancer", asa cum se descria pe Facebook. Smaranda s-a nascut in 1981 si a studiat la Universitatea de Arte Plastice si Design din…

- „De ce a respins-o DIN NOU președintele Iohannis pe Lia Olguța Vasilescu? Simplu. Pentru ca poate. Pentru ca suspendarea nu este o opțiune pentru PSD, fiind practic biletul spre al doilea mandat al lui Iohannis. Pentru ca are resentimente personale pentru doamna Vasilescu și…

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare a incetat din viața. Anunțul a fost facut chiar pe pagina de Facebook a acesteia. Un mesaj postum, de altfel, scris chiar de jurnalista. „Am plecat. Am facut-o aseara, in liniste. Nu stiu cum va fi lumea fara mine . Si nu voi sti niciodata . Dar drumul meu a fost pana…

- Vestea tragica a fost transmisa pe contul ei de Facebook, de apropiati. Miriam Eugenia Soare suferea de cancer. ”Am plecat. Am facut-o aseara, in liniste. Nu stiu cum va fi lumea fara mine. si nu voi sti niciodata. Dar drumul meu a fost pana aici. Va las in urma pe toti, prieteni, cunostinte, mai putin…

- Este zi de doliu in presa! Jurnalista Miriam Eugenia Soare s-a stins din viața la un an de cand a cerut ajutor public pentru a nu muri. Anunțul trist a fost facut chiar de catre aceasta, pe pagina ei de Facebook, prin intermediul unui mesaj postum. Jurnalista Miriam Eugenia Soare s-a stins din viața,…