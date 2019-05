Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata pop Lady Gaga ar avea o relatie cu actorul Jeremy Renner, unul dintre starurile francizei cinematografice "Avengers", potrivit unor speculatii aparute recent in presa americana, relateaza vineri site-ul contactmusic.com. Potrivit unor surse, vedeta pop ar petrece in ultima perioada…

- Sore este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Mircea și au impreuna o fetița in varsta de trei ani. Interpreta a explicat de ce nu s-a casatorit pana acum, cu iubitul ei. „Sunt mama, iubita, fiica, artista. Iubitul meu este Mireca, avem impreuna…

- Demi Lovato a decis sa faca un gest emoționant pentru ea de 8 martie, dupa ce la sfarșitul lunii februarie s-a desparțit de iubitul ei, Henry Levy. Pentru a celebra Ziua Femeii, artista și-a trimis singura flori și o felicitare. Demi iși continua tratamentul dupa ce a fost externata de la clinica de…

- Phillipa Coan, o psiholoaga in varsta de 32 de ani, și-a afișat inelul de logodna, decorat cu un diamant uriaș, la un eveniment care a avut loc miercuri, la Londra. In varsta de 46 de ani, Jude Law a fost casatorit, in perioada 1997 - 2003, cu actrița Sadie Frost, cu care are trei copii: fiii Rafferty,…

- Ruby a fost in centrul atenției la ”Asia Express”, iar mulți au fost surprinși de comportamentul artistei. Ba mai mult, dupa ce cantareața a dezvaluit ca s-a desparțit de iubitul ei, fara ca el sa știe, acum a dezvaluit ce a impins-o sa faca asta.

- Iubitul lui Nicole Cherry i-a luat mintile de tot! Si nu o spunem noi, ne spune chiar Nicole, care este mai indragostita ca niciodata. Ce sacrificii face artista din iubire si cat de mult a schimbat-o iubitul a povestit astazi, intr-un interviu pentru „Star Matinal”.

- Cantareața americana Katy Perry s-a logodit joi, chiar de Valentine’s Day, cu iubitul sau, Orlando Bloom, dupa o relație tumultoasa care a inceput in 2016. Cei doi s-au desparțit in 2017 dar au reluat relația in primavara anului trecut.

- Ruby și iubitul ei, Robert, au trecut prin momente dificile la Asia Express, unde au avut parte de o cearta uriașa. Ba mai mult, la un moment dat ei s-au desparțit. Cantareața a uitat, insa, sa-i spuna și lui.