- Actrita franceza Edith Scob, una dintre interpretele preferate ale regizorului franco-chilian Raoul Ruiz, precum si a cineastilor francezi Georges Franju si Olivier Assayas, a decedat miercuri, a precizat agentul acesteia pentru AFP. ''Edith Scob a decedat in aceasta dimineata la Paris'',…

- Colegiul Economic „Mihail Kogalniceanu“ Focsani a participat, sambata, la Concursul Regional Interdisciplinar de limba franceza „Gustave Eiffel”, organizat de Colegiul Tehnic Buzau și Inspectoratul Școlar Județean Buzau. Un scop esențial al proiectului a fost stimularea interesului si motivatiei elevilor…

- Fotbalistul echipei Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, eliminat la finala Cupei Frantei, cu Rennes, din 27 aprilie, a fost suspendat trei meciuri de federatia franceza, potrivit news.ro.Aceasta sanctiune este dictata in mod normal pentru eliminari venite dupa faulturi dure. “Reunita…

- Un episod scos parca din filmele cu gangsteri a avut loc in biroul directorlui general al unei mari firme romanești, Adeplast. La 60 de kilometri de Burești și o aruncatura de baț de Ploiești, trei tineri nervoși au acoperit mai intai camerele de supravheghere cu pungi și s-au napustit asupra lui Daniel…

- Capitanul nejucator al echipei Frantei, Julien Benneteau, a convocat inca o jucatoare, a cincea, pe Fiona Ferro, 22 de ani, locul 108 WTA, pentru intalnirea de week-end-ul viitor de la Rouen cu Romania, din semifinalele Fed Cup....

- O femeie a decedat sambata, dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul trei al unui bloc de locuințe din Sfantu Gheorghe. Conform informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Covasna, sambata, in jurul orei 13, un apel pe 112 anunța ca o persoana cunoscuta cu probleme psihice…

- Regizoarea Agnes Varda, reprezentanta a Noului Val in cinematografia franceza, a decedat in noaptea de joi spre vineri, la varsta de 90 de ani, au anuntat vineri persoane din familia si anturajul acesteia, potrivit AFP. "Regizoarea si artista Agnes Varda a decedat la domiciliul sau, in noaptea de joi,…