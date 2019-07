Actrita Florina Cercel, invinsa de cancerul pulmonar: afla totul despre boala!

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 11.000 de romani sunt diagnosticati, anual, cu cancer pulmonar, zilnic murind 28 de oameni din cauza bolii (in 2018 au fost inregistrate 10.277 decese). Aceasta afectiune reprezinta principala cauza de mortalitate in randul barbatilor diagnosticati cu cancer si se situeaza pe locul 4 in randul…

- 75% din totalul cazurilor de cancer pulmonar sunt diagnosticate in stadiu inoperabil, a afirmat vineri presedintele Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia. ‘Peste 11.000 de romani sunt diagnosticati anual cu cancer pulmonar, zilnic murind 28 de oameni din cauza bolii (in 2018 au…

- Asociația „Salveaza o inima” a demarat in luna iunie o strangere de fonduri pentru David Caragea, un baiețel de 1 an și 6 luni care a fost diagnosticat cu puțin timp in urma cu neuroblastom, grad IV. Tratamentul consta intr-o operație și ședințe de chimioterapie timp de 6 luni de zile in cadrul unei…

- In Romania, cancerul pulmonar ocupa primul loc atat ca numar de cazuri, cat si ca numar de decese in randul barbatilor si devine o cauza tot mai frecventa de mortalitate in randul femeilor, ocupand locul al patrulea in top, dupa cancerul de san, de col uterin si colorectal. Ghidurile Societatii Europene…

- Cele mai frecvente forme de cancer in prezent la femei sunt cancerul de colon, cancerul mamar,cancerul pulmonar. In cazul barbaților, cele mai frecvente tipuri de cancer sunt cel de prostata, cancerul pulmonar și cancerul de colon. Previziunile la nivel mondial arata ca numarul cazurilor de cancer pana…

- Romania are una dintre cele mai ridicate rate ale mortalitații prin cancer din Europa, și asta pentru ca pacienții descopera tarziu boala. De ce se intampla acest lucru, ce trebuie sa faca un pacient dupa ce i se pune acest ...

- Anda a fost diagnosticata cu metastaze osoase și la ficat, provocate de cancerul la san. Boala fiind foarte avansata, starea Andei se agrava de la zi la zi, ajungand sa fie hranita prin perfuzii, fiind imobilizata la pat. Anda a reușit sa ajunga la o clinica din Istanbul, unde i-a fost administrat…

- Campania Think Twice continua. Vorbim astazi despre somn sau lipsa lui, mai exact. Dormim mai putin cu o ora si jumatate decat generatiile anterioare, spun speciaistii, care trag un semnal de alarma. Lipsa somnului poate avea efecte extrem de grave asupra starii de sanatate.