Actrița Florina Cercel a murit – VIDEO Veste trista pentru lumea teatrului romanesc. Actrița Florina Cercel a murit in aceasta dimineața din cauza unui cancer la plamani. Ea avea 76 de ani și mai bine de 45 de ani de cariera pe scena Teatrului Național București. Florina Cercel este un simbol al generației de aur a scenei și cinematografiei romanești, cu o... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Florina Cercel a murit in aceasta dimineața. Avea 76 de ani. A terminat Institutul de Arta Teatrala și Cinematografica, in 1964. In 1973 a caștigat prin concurs un loc la Teatrul Național. In...

- Un elev de noua ani a murit la doua zile dupa ce a fost diagnosticat cu un tip foarte rar de leucemie. Josh Harber, din Dover, a fost descris ca un copil fericit și sanatos de catre familie. Parinții...

- Actorul și omul de teatru Damian Crașmaru, care a facut parte din echipa Teatrului Național București (TNB) și a fost soțul actriței Carmen Stanescu, a murit la varsta de 88 de ani."Cu adanca durere, colegii din Teatrul Național din București se despart astazi de marele actor și om de teatru…

- Veste trista! E doliu in lumea motociclismului! Campionul național de motociclism Ionel Pascota senior a decedat astazi, la varsta de 85 de ani. Trupul neinsuflețit al celui care a fost Ionel Pascota senior va fi depus la capela cimitirului din Giroc, județul Timiș, pana vineri.Citește și: Codrin…

- Doliu in lumea muzicala. Un alt mare artist ne-a parasit. Cantaretul Dr. John, cunoscut ca si Night Tripper, a incetat din viata la varsta de 78 de ani. Artistul avea probleme de sanatate, iar presa din strainatate scrie ca Dr. John a facut infarct.

- DOLIU in muzica romaneasca: Interpretul indragit de MILIOANE de romani A MURIT… Din pacate, a facut INFARCT… O veste tragica vine din lumea artistica. Daniel Siminic a incetat din viața, in urma unui infarct. Trecerea in neființa a cantarețului de muzica populara a fost anunțata de Andrada Barsauan.…

- Intr-un interviu pe care i l-a acordat prezentatoarei de televiziune Simona Gherghe in anul 2011, Razvan Ciobanu a povestit cum a pierdut 600.000 de euro. Designerul marturisea atunci ca a fost pacalit de prieteni. "Eu am fost furat. Pe fata, de cei mai buni prieteni ai mei. Nu am nicio jena sa spun,…

- Alex Faur, celebrul baiat de oraș pentru care Delia a facut un apel disperat zilele trecute, a murit. Prietenul vedetelor, Alex Faur, s-a stins din viața. Alex a aflat de boala de care suferea in urma cu 3 saptamani și de atunci, vedetele din showbizul romanesc s-au mobilizat pentru a-l ajuta. Oferta…