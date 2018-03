Stiri pe aceeasi tema

- Actrita DuShon Monique Brown a murit la varsta de 49 de ani. Era cunoscuta pentru aparitii in serialele de televiziune „Chicago Fire” si „Prison Break”. Aceasta era internata la spitalul St. James din Olympia Field, Illinois, scrie The Hollywood Reporter. Actrița era originara din Chicago și detinea…

- „Anuntam cu tristete decesul indragitei actrite DuShon Monique Brown. SuShon, cunoscuta mai ales pentru interpretarea rolului Connie in serialul «Chicago Fire», a murit vineri dimineata, din cauze naturale", a transmis impresarul artistei, Robert Schroeder. „Suntem devastati de pierderea unui suflet…

- Controverse in Italia intre o romanca si familia barbatului de care a avut grija ani de zile. Potrivit Il Resto del Carlino, un barbat de 94 de ani din Pergola i-a dat, de-a lungul timpului, sume totalizand 100.000 euro romancei care avea grija de el, pe langa salariu. Familia italianului este furioasa…

- Mariajul pe care toata lumea il considera cat se poate de aproape de perfecțiune se termina brusc, exact in ziua in care cuplul regal implinea 16 ani de casnicie. Se pare ca problemele ar fi fost prezente de mai mult timp in viața de cuplu, adancindu-se semnificativ in ultimul timp, conform unei surse…

- Ministrul Afacerilor Interne a scris pe o retea dea socializare un mesaj privind explozia care a avut loc in Capitala. Alexandru Jizdan a comentat ca barbatul care s-a certat cu vanzatoare era in conflicz cu familia sa.

- Oana Roman trece prin momente cumplite. Mare iubitoare de animale, vedeta are un bulldog francez pe care il iubește ca pe propriul ei copil. Recent, ea a aflat ca animaluțul este bolnav. Toata familia sufera pentru el. Oana a postat o imagine cu patrupedul și un mesaj emoționant. Cațelul vedetei are…

- Cand Andrei Tiberiu Maria posteaza o fotografie cu intreaga lui familie, fotografia se viralizeaza. S-a intamplat duminica, atunci cand Smiley a fost sa-și viziteze parinții. Artistul a postat pe contul sau de Facebook o fotografie in care apare alaturi de fratele, parinții și bunica lui și a scris…

- Actrita britanica Elizabeth Hurley a vorbit pe Twitter despre ''atacul violent'' savarsit asupra nepotului sau de 21 de ani, injunghiat joi in Londra, informeaza Press Association. Hurley a marturisit ca este un moment ''ingrozitor'' pentru familia sa si le-a multumit…

- Meghan Markle a fost declarata cea mai atractiva femeie din cadrul familiei regale britanice, potrivit algoritmului Greek Golden Ratio of Beauty Phi. Chipul actriței de 36 de ani a fost gasit cel mai frumos datorita științei, arata un doctor de la Harley Street, care i-a analizat fața in comparație…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu și-a respectat promisiunile cu privire la reformarea condițiilor de detenție din România, în ciuda declarațiilor și acțiunilor multiple întreprinse în ultima jumatate de an, inclusiv

- O femeie din Fagaraș și fiul ei de 6 ani, au fost gasiți fara suflare, joi seara, in casa in care locuiau, din apropierea orașului german Frankfurt. Cei doi s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Tragica descoperire a fost facuta chiar de soțul femeii, conform surorii lui. „Fratele meu, cand a venit de…

- Intr-o postare pe rețelele sociale, vicepreședintele PSD, Victor Negrescu, respinge cu fermitate articolul publicat de stiripesurse.ro conform caruia PSD se pregatește sa paraseasca Partidul Socialiștilor Europeni. Ministrul delegat pentru afaceri europene afirma ca: "Partidul Social Democrat…

- Celebrul violonist de jazz de origine franceza Didier Lockwood a murit duminica in urma unei crize cardiace, la Paris, la varsta de 62 de ani, lasand un mare gol mare pe scena muzicala din Franta si din strainatate, informeaza luni AFP. “Sotia sa, cele trei fiice, familia, agentul, colaboratorii si…

- Gigi Becali a facut o dezvaluire extrem de interesanta. Finantatorul FCSB-ului a spus ca a fost sunat intr-o noapte de fostul patron de la Rapid, George Copos, care era impreuna cu doi oameni de la echip din Giulesti si cu primarul Sectorului 1, Dan Tudorache. Becali crede ca George Copos se implica…

- Kevin Hart este un celebru actor, scenarist si comediant. Celebrul artist este impresionat de comportamentul fiului sau, din fiecare dimineata. Marturisirile barbatului ne duc cu gandul ca in familia sa se intampla fenomene paranormale. A

- Un tanar abandonat la inceputul anilor 39;90 intr o gara din Bihor isi cauta parintii...pe Facebook.Dupa copilaria chinuita din orfelinat, destinul s a imbunat: a fost infiat de o familie din nordul Europei si acum lucreaza pentru gigantul IT Google. Fara resentimente, sufletul il trage acum spre Romania:…

- Angajații din penitenciare au peste un milion de ore suplimentare efectuate și solicita Guvernului plata acestora, dar și scoaterea la concurs a peste o mie de posturi, acuzand ca deficitul de personal este de 40%. In caz contrar, aceștia amenința cu proteste. Acest deficit este, de altfel, și cauza…

- In prima instanța, Petronel Corduneanu primise 14 ani de inchisoare cu executare. "Salutam decizia magistratilor de la Curtea de Apel Iasi. Oricat de radicala ar parea in ochii opiniei publice, este o solutie fireasca, perfect legala, si care vine sa puna capat calvarului prin care a trecut…

- Imagini ireale într-un avion ce efectua o cursa spre Italia. O femeie a început sa jigneasca stewardesa, dupa ce nu i s-a permis sa mearga la toaleta, înainte sa decoleze avionul.

- Medicii anatomo-patologi au confirmat diagnosticul de meningoencefalita an cazul copilului de patru ani, mort cu o zi in urma la spitalul din Motru, județul Goj. Totodata, au fost recoltate probe pentru analize suplimentare sunt facute la un institut de specialitate. Toate spațiile in care a fost copilul…

- Și-a facut debutul in lumea muzicii cu un cover al piesei ”Crazy in Love”. Interpretarea ei a adus-o in cele mai prestigioase topuri muzicale, videoclipul urcat pe Youtube devenind viral in scurt timp. Imediat dupa, au urmat coveruri ale pieselor ”Empire”, ”Stay with me”, de Sam Smith, ori „Shameless”…

- Fiul cel mare al fostului lider cubanez Fidel Castro s-a sinucis joi, la varsta de 68 de ani, informeaza Reuters si AFP, care preiau presa locala. Stirea a fost publicata inclusiv de oficiosul guvernamental Granma.Fidel Castro Diaz-Ballart a fost tratat de o depresie puternica, timp de mai…

- GENEROZITATE… Vasluienii au reactionat pozitiv la cazul familiei Mihalache din comuna Oltenesti, facut public dupa ce fiica cea mare, eleva la Liceul “Stefan Procopiu”, a cerut sprjin financiar pentru a-si termina studiile. Acestia au ajutat-o cu bani, fiecare cat a putut, astfel ca tanara a reusit…

- Toata copilaria ei a știut ca trebuie sa invețe. Sa invețe ca sa-și ajute familia. Ambițioasa din fire, a reușit sa intre la facultate și sa ia bursa pentru notele bune pe care le are. Acum, cu acești bani, Ramona iși intreține parinții și cei 4 frați. Ramona Ion are 22 de ani si este studenta in anul…

- In loc de bucuria pe care nunta tinerei urma sa o aduca, familia ei este acum sfașiata. Cu doar 10 zile inainte de ceremonie, femeia s-a filmat inghițind otrava, din cauza faptului ca un fost iubit de-al ei o folosea și o șantaja. Tanara era „satula” și „la pamant”.

- Un nou proces a început vineri la Freiburg, în Germania, împotriva unui fermier german acuzat de omor prin imprudenta în cazul unui muncitor agricol român decedat în urma insolatiei suferite în vara lui 2014, relateaza dpa. Inculpatul Joerg D.,…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia in discutie, joi 25 ianuarie, propunerea de delegare in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, originara din Argeș, care ocupa aceeasi pozitie din 24…

- Dupa o saptamana in paradis alaturi de mama sa, Justin Bieber s-a intors cu forțe proaspete in Los Angeles. Dupa ce mama Selenei Gomez s-a simțit destul de tensionata cu privire la impacarea fiicei sale cu superstarul, se pare ca nici din partea mamei lui Justin lucrurile nu stau prea bine. Deși aceasta…

- Majoritatea cercetatorilor, cind vine vorba de calitatile lui Stefan al III-lea cel Mare, pomenesc portretizarea facuta de Gr. Ureche, scapind din vedere alte insusiri ale marelui voievod moldovan. Creatia populara moldoveneasca intregeste imaginea nu numai a lui Stefan-Domnitorul, Stefan-Osteanul,…

- De dragul de a petrece cat mai mult timp cu el, Luminița Anghel il ia cu ea, la spectacole, și pe Filip, baiețelul sau in varsta de șase ani. Micuțului nu-i place insa scena… Artista a devenit mama naturala atunci cand nu mai spera. Filip, singurul sau copil biologic (aceasta a mai infiat un baiat și…

- Fratele Ancute Carcu va fi condus pe ultimul drum la o luna dupa accidentul in urma caruia si-a pierdut viata. Desi familia acestuia locuieste de ani buni in Spania, sora tanarului a tinut sa fie inmormantat in comuna in care s-a nascut. Zilele trecute trupul barbatului a fost adus cu o aeronava…

- Tatal și soția polițistului Bogdan Gigina, mort in misiune, in timp ce deschidea de pe motocicleta coloana oficiala a fostului ministru de Interne, Gabriel Oprea, cer la ICCJ sa dispuna urgentarea cercetarilor in dosarul penal ce il vizeaza pe fostul demnitar. Aceștia au depus o plangere la secția Penala…

- Una dintre speranțele Romaniei la box, inca nu are 18 ani și s-a nascut in satul lui Coșbuc. Familia sa nu are nicio legatura cu sportul de performanța, insa i-a acordat incredere maxima tinerei care se incapațaneaza sa faca Romania cunoscuta peste hotare, cu ajutorul boxului.

- In urma cu 30 de ani familia lui Jose Garcia, un peisagist in varsta de 39 de ani, a ajuns ilegal in SUA. Acum o decizie a lui Trump l-a pus intr-o situatie imposibila. Tata a doi copii, el si-a luat „la revedere” de la familia sa, luni dimineata, pe Aeroportul Detroit Metro, cu destinatia Mexic.

- La inceput de ani, familia lui Leo Iorga trece prin momente delicate, dupa ce a aflat ca un prieten apropiat s-a stins din viata. Dupa cateva ore de la socul trait odata cu primirea vestii triste, artistul si-a exprimat regretul pierderii persoanei dragi pe internet, unde a scris un mesaj.

- Horoscop saptamanal, 15-21 ianuarie 2018. Ți-am pregatit horoscopul saptamanal pentru perioada 15-21 ianuarie 2018, ca sa știi cum va fi saptamana viitoare in plan personal, dar și in cariera. Astrele iți dezvaluie previziunile pentru urmatoarea perioada și iți arata ce te așteapta in cariera, dragoste,…

- Este doliu in lumea televiziunii! Cunoscutul transgender Rebekah Shelton s-a stins din viata la varsta de 32 de ani. Conform thesun.co.uk, nu este inca stiuta cauza mortii. Transgenderul a jucat in anul 2009 in show-ul de televiziune „Big brother” si a devenit cunoscut datarita schimbarilor de aspect…

- O mare voce a muzicii ușoare s-a stins din viața la virsta de 83 de ani. Nascuta la 12 iulie 1934 in Cahul, Republica Moldova, Lucreția „Lucky” Marinescu a incintat cu melodiile ei generații intregi. Familia artistei s-a fstabilit in 1940 la Cluj-Napoca. Artista si-a facut studiile la Liceul „Sfanta…

- Gonzalo Montoya Jimenez, un detinut dintr-o inchisoare din Asturias, in nordul Spaniei, a fost transportat la morga unui spital, dupa ce a fost gasit intins, fara suflare, in celula lui, potrivit presei spaniole. Familia barbatului a declarat ca acesta avea marcajele pe corp, pentru autopsie, „era pregatit…

- Familia unui detinut spaniol care fusese declarat mort de medici înainte de a se trezi la autopsie a cerut eliberarea imediata a acestuia din închisoare, informeaza cotidianul britanic The Telegraph.

- Doua anchete au loc la Spitalul Clinic Județean de Urgența Sibiu și la Spitalul Militar din Sibiu, dupa ce o femeie de 39 de ani a murit, plimbata de la o Unitate de Primiri Urgențe la alta, transmite corespondentul MEDIAFAX. Maria Ciorogar, femeia in varsta de 39 de ani, din Sibiu, a murit dupa ce,…

- Celebrarea Zilei Culturii Nationale - lansari de carte si conferinta 'Eminescu in Transilvania' sustinuta de Ion Cristofor, 11 ianuarie 2018, ora 17:00, sediul ICR Tel Aviv Institutul Cultural Roman de la Tel Aviv, in colaborare cu Asociatia Scriitorilor Israelieni de Limba Romana, va invita la un eveniment…

- Au fost un an tumultuos pentru Brigitte Sfat și Ilie Nastase, presarat cu o mulțime de certuri și amenințari cu divorțul, dar și impacari surprinzatoare. Ba mai mult, un astfel de episod zbuciumat a avut loc chiar inainte de Craciun, cand cei doi ar fi ajuns la notar pentru divorț. Au petrecut noaptea…

- Cristiana si Marian pot fi considerati doi oameni fericiti si impliniti. Casa "Mireasa pentru fiul meu" a reprezentat locul unde cei doi si-au inceput frumoasa poveste de dragoste, iar ulterior relatia a avansat cu pasi repezi.

- Oficialii FacultAƒAii de Istorie din cadrul UniversitAƒAii aEzAl. I. CuzaaEoe din IaAYi au transmis miercuri un mesaj despre colegul AYi prietenul Bogdan Maleon, gAƒsit mort alAƒturi de soAie A®n prima zi de CrAƒciun.

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Msrkle, proaspat logoditi. Meghan Markle și prințul Harry au anunțat ca se vor casatori…