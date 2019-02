Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Aiud a pronuntat prima sentinta intr-un dosar penal rezultat in urma unui accident rutier produs in decembrie 2015 pe DN1, in zona localitatii Unirea. Evenimentul rutier din urma cu trei ani s-a soldat cu decesul unei persoane, care a murit la spital dupa sase luni, perioada in care a fost…

- Un politist de frontiera din cadrul IJPF Botosani a provocat, ieri dimineata, un accident mortal. Nenorocirea s-a petrecut pe drumul national 29A, in dreptul localitatii Zvoristea, in jurul orei 6.40. Aflat la volanul unui autoturism marca Peugeot, Ionel Marian, de 23 de ani, din Dorohoi, care se ...

- Un tanar in varsta de 19 ani, din Salcea, va plati scump pentru inconstienta de care a dat dovada la volan. El a fost condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare dupa ce a provocat un accident mortal si a fugit. Mai mult, tanarul nu avea nici permis de conducere. Sentinta definitiva a fost…

- Ion Cismaru, soferul care, baut fiind, în luna iulie a anului trecut, a provocat un accident în comuna Slatioara, în care doua persoane si-au pierdut viata, a fost condamnat la patru ani si doua luni de închisoare, sentinta

- Un grav accident de circulatie a avut loc azi noapte in jurul orei 3, pe DN1, in apropierea targului de masini din Gilau. O tanara in varsta de 20 ani a murit, iar soferul, un barbat in varsta de 19 ani a fost grav ranit, dupa ce masina lor s-a izbit puternic de un stalp […] The post Accident mortal,…

- O persoana a murit si o alta a fost grav ranita, in urma unui accident de circulatie petrecut la intrare in Cluj-Napoca. Soferul vinovat era drogat. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Irina Maria Birou se afla, in septembrie 2016, la volanul masinii sale. Aceasta a intrat cu automobilul intr-un barbat in varsta de 83 de ani. Victima nu a mai putut fi salvata. Fiica unui agent de politie din Filiasi, Irina Maria a fost condamnata pentru fapta sa, in prima instanta, la doi…

- Un tanar in varsta de 19 ani, din Salcea, care a provocat un accident mortal si a fugit, si care nu avea nici permis de conducere, a fost condamnat de Judecatoria Suceava la o pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare. Inculpatul, Bogdan Semian, a incasat aceasta pedeapsa destul de grea in ...