- Reteaua de restaurante KFC a anuntat luni ca a fost nevoita sa inchida sute de restaurante din Marea Britanie din cauza lipsei de pui, informeaza Reuters. Aceasta problema a aparut la finele saptamanii trecute, dupa ce KFC a schimbat compania care ii livreaza produsele alimentare de care are…

- Doi soți au fost gasiți morți in casa, in circumstanțe extrem de suspecte. Poliția a demarat p ancheta banuind o crima urmata de o sinucidere, intr-un apartament de bloc din Chișinau, Republica Moldova. Primele date culese din ancheta arata ca barbatul s-a aruncat de la etajul șapte. Trupul neinsuflețit…

- Dan Negru trebuia sa ajunga la Chișinau pentru filmari, dar a fost nevoit sa amane din cauza unor probleme cu avionul cu care urma sa calatoreasca. Prezentatorul de televiziune Dan Negru a avut probleme pe Aeroportul Henri Coanda. Acesta urma sa plece la niște filmari in Republica Moldova, insa acest…

- Iarna l-a luat prin surprindere pe soferul unui microbuz care se indrepta azi-noapte spre Chisinau si care a fost la un pas de tragedie pentru ca nu a adaptat viteza la conditiile de drum. Pe DE 581, pe raza localitatii Cretesti, in judetul vaslui, masina in care se aflau 11 persoane, s-a rasturnat…

- Angela Sax a fost numita de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) sefa a biroului din Republica Moldova. Angela Sax este bancher senior si fost prezentata autoritatilor Republicii Moldova, in timpul vizitei presedintelui BERD, Suma Chakrabarti. Sax isi incepe mandatul in aprilie…

- Republica Moldova pledeaza pentru extinderea comerțului cu Franța, in special cu produse agroalimentare, precum și pentru creșterea fluxului de investiții franceze in țara. Acest fapt a fost menționat in cadrul intrevederii prim-ministrului Pavel Filip cu ambasadorul Republicii Franceze la Chișinau,…

- Presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a acuzat autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din Transnistria in care ca loc de nastere este indicata nu Republica Moldova, ci ' Republica Moldoveneasca Nistreana' ('Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika'), denumirea…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a acuzat autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din regiunea transnistreana, unde acestora li se indica locul nasterii in Republica Moldoveneasca Nistreana, si nu in Republica Moldova, scrie europalibera.org.

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova, in replica presedintele Igor Dodon calificand documentul drept „cel mai impulsiv mesaj anti-rusesc…

- Parlamentul de la Chișinau a luat atitudine impotriva Rusiei și a adoptat o declarație in premiera pentru Republica Moldova. Decizia politicienilor de peste Prut survine intr-un moment in care Traian Basescu, dar și mai mulți demnitari de la Chișinau doresc demararea demersurilor privind Unirea Romaniei…

- O noua ședința a Guvernelor Republicii Moldova și României va avea loc în viitorul apropiat la Chișinau, a anunțat ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, aflat în prima sa vizita oficiala la București, scrie politics.md Reuniunea…

- Mihai Fifor a declarat la Chisinau ca Romania continua sa sprijine trecerea relatiei de parteneriat intre NATO si Republica Moldova la o noua etapa si saluta deschiderea, in acest sens, a Biroului de legatura al Aliantei Nord-Atlantice in

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, se afla intr-o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia ministrului apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza. Mihai Fifor este insoțit de șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciuca.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va efectua luni, 5 februarie, o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia ministrului Apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza, a informat duminica MApN. Pe parcursul acestei vizite, ministrul Mihai Fifor va fi insotit de seful Statului Major…

- Premierul V. Dancila, discutie telefonica cu omologul sau din R. Moldova Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila a avut, astazi, o discutie telefonica cu omologul din Republica Moldova, Pavel Filip, cu care a abordat Parteneriatul Strategic dintre cele doua state…

- Caravana productiilor cinematografice romanesti Romania - Republica Moldova - Cernauti, desfasurata sub numele "Centenarul Filmului Romanesc - 100 de ani, 100 de filme, 100 de orase", va fi lansata sambata, la Iasi, informeaza organizatorii. Asociatia ARTIS din Iasi si Asociatia Obsteasca…

- – despre cum se poate scuipa, indirect și cuviincios, peste oasele propriilor morți – Tatiana Țibuleac e o fosta jurnalista la Pro TV Chișinau, devenita recent foarte cunoscuta ca scriitoare, dupa ce primul ei roman a avut un mare succes. Nu l-am citit, dar, citind alte texte ale ei, pot sa va spun…

- Astazi, 31 ianuarie curent, Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, de comun cu Compania Naționala de Asigurari în Medicina și Federația Sindicala „Sanatatea" din Moldova au semnat Convenția colectiva în domeniul sanatații pe anii 2018-2021. Conventia prevede…

- Ambasada Romaniei in Republica Moldova anunta ca, pentru a veni in sprijinul cetatenilor, incepand de luni, 5 februarie 2018, toate serviciile consulare la Sectia Consulara a Ambasadei Romaniei la Chisinau se presteaza numai pe baza de programare prealabila.

- Ministrul Economiei, Chiril Gaburici, a discutat joi, 25 ianuarie, cu ambasadorul Chinei la Chisinau, Zhang Yinghong, despre negocierile bilaterale pe marginea Acordului de Comert Liber intre Republica Moldova si China. Prima runda de negocieri pe marginea Acordului de Comert Liber este preconizata…

- El a venit la granita insotit de consulul roman de la Chisinau. De asemenea, un elicopter SMURD de la Galati a preluat un pacient de 27 de ani din Republica Moldova si l-a transferat de la Chisinau la Bucuresti.

- Doi slovaci, autori ai unei duble crime comise cu doua saptamani in urma in Cehia, au fost retinuti de catre politistii ieseni in urma unei descinderi fulger efectuata intr-una din pensiunile din localitatea Miroslava, judetul Iasi. Cei doi erau dati in urmarire internationala si vor fi deferiti autoritatilor…

- Cei doi asasini au ucis doi soti din Cehia, dupa care i-au jefuit. Au inchiriat apoi o masina de lux si au ajuns la Iasi, cu intentia de a trece granita in Republica Moldova si apoi in Ucraina. Cei doi se numesc Jan Moncol, in varsta de 33 de ani, si Michaela Krajcova, in varsta de 29 de ani.…

- Din delegația vasluiana fac parte reprezentanți ai unor firme din domeniile construcțiilor de mașini, confecțiilor și tricotajelor, incalțamintei, aparatelor de masura și control, drumurilor și reparațiilor de drumuri și poduri, producatorilor de material rulant și instalații petroliere, abatorizarii…

- Doua persoane urmarite international de autoritatile judiciare cehe pentru omor deosebit de grav au fost depistate, la Iasi, de politistii romani. Prinderea celor doua persoane s-a realizat in urma unei operatiuni E.N.F.A.S.T romano-cehe.

- Un moldovean de 45 de ani, care a avut de suferit in urma unui accident rutier, a fost preluat astazi de un elicopter al serviciului SMURD Romania, noteaza NOI.md. Acesta a fost internat ieri la Spitalul Raional Vulcanești si, din cauza ca starea lui s-a agravat, la solicitarea serviciului Aviasan din…

- Partida pro-rusa din Republica Moldova are multe componente. Cea mai cunoscuta, vizibila si vocala e reprezentata de Presedintele Igor Dodon, asumat pro-rus si cu gesturi ostentative in favoarea Rusiei, ca si cum si-ar fi asumat rolul de reprezentant al fostei metropole imperial sovietice in Republica…

- Nelea Motricala prefera discretia, la fel ca si celebrul ei fost sot, chiar daca numele ei este destul de cunoscut la Chisinau. Nelea Motricala, femeia care i-a fost sotie timp de 7 ani lui Carla’s Dreams, are 31 de ani, este din raionul Calarasi, din Republica Moldova, si este femeie de afaceri. Dupa…

- Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, a adresat luni un indemn la apropiere a romanilor de pe ambele maluri ale Prutului, cu ocazia Zilei Culturii Nationale, marcata in Republica Moldova si Romania de ziua de nastere a marelui poet Mihai Eminescu, subliniind ca limba romana ‘are…

- Patru indivizi, inarmati cu furci si topoare, i-au venit de hac duminica la pranz unui botosenean in vasta de 42 de ani. Anchetatorii au ramas cu gura cascata cand au aflat motivul care i-a determinat pe cei patru barbati sa ridice bratul si sa-si ucida semenul.

- Moscova a amenințat Republica Moldova ca își rezerva dreptul sa întreprinda acțiuni de raspuns în urma promulgarii legii care restricționeaza retransmisiunea programelor informative și analitice din Rusia scrie paginaderusia.ro. Purtatoarea de cuvânt a Ministerului…

- Asociatia Judeteana de Sah Iasi in parteneriat cu Asociatia "Tineretul Ortodox Roman" si Asociatia "Culturaled" din Iasi va organiza de vineri, 19 ianuarie pana duminica, 21 ianuarie un concurs de sah pentru jucatori legitimati la Centrul de evenimente "Agora". Astfel, la Cupa adresata seniorilor sunt…

- Institutul Cultural Roman "Mihai Eminescu" la Chisinau organizeaza pe 15 si 16 ianuarie o serie de manifestari dedicate Zilei Culturii Nationale in capitala Republicii Moldova. Ziua de 15 ianuarie, cu incepere de la ora 10,00, va debuta cu o depunere de flori la bustul lui Mihai Eminescu,…

- Știm ca nu știm nimic. De trei zile, Iașii țin pagina prima a ziarelor și sparg ecranul televizoarelor cu tragedia unei morți duble. El, profesor universitar tanar. Ea, un fel de om de afaceri, manuind fonduri europene, cu cinste și pricepere. Prima știre, venita pe surse, lasa sa se intrevada posibilitatea…

- Rusia va trimite, la inceputul anului viitor, un nou ambasador in Republica Moldova.Potrivit Kommersant, Oleg Vasnetov il va inlocui pe Farit Muhametsin,care ocupa aceasta functie de aproape sase ani si al carui mandat expira in 2018.

- Olev Vasnețov ar urma sa il inlocuiasca, la inceputul anului viitor, pe Farit Muhametșin in funcția de Ambasador al Rusiei in Republica Moldova. Rotația este una planificata, insa "are loc in contextul unei inrautațiri fara precedent a relațiior dintre cele doua țari", scrie Kommersant.Publicația…

- Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Andrei Neguta, a fost chemat luni la Chisinau pentru consultari, pe o durata nedeterminata, releva un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, relateaza UNIMEDIA si deschide.md. Potrivit comunicatului citat,…

- Campionatul National de box thailandez, versiunea IFMA, a adunat la Chișinau, in incinta clubului "Lion", aproximativ 100 de luptatori pretendenți la titluri legitimați la 20 de cluburi din Republica Moldova.

- Tânarul din România, care în 2015 a înjunghiat mortal un student moldovean într-un camin din Iași și a ranit un alt coleg, a fost condamnat de autoritațile române la închisoare pe viața. Cei trei erau colegi de facultate, scrie crimemoldova.com. Potrivit…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este de parerea ca deschiderea de azi a Biroului de Legatura al NATO la Chișinau nu va contribui la consolidarea societații de pe ambele maluri ale Nistrului și la întarirea stabilitații politice în stat. Mai mult decât atât, el…

- Primele rezultate ale implementarii Planului de acțiuni al Consiliului Europei (CoE) pentru Republica Moldova 2017-2020, lansat oficial la Chisinau la 30 mai 2017, au fost evaluate la inaugurarea evenimentului Moldova Open Day, organizat pe platforma Consiliului Europei la Strasbourg. In cadrul reuniunii,…

- Primaria municipiului Chisinau invita toti locuitorii si oaspetii capitalei astazi, luni 4 decembrie 2017, la inaugurarea Pomului de Craciun si aprinderea luminilor de sarbatoare, în Piata Marii Adunari Nationale. Cu aceasta ocazie, Primaria municipiului Chisinau va organiza…

- Aflat într-o vizita de lucru la Strasbourg, președintele PDM, Vlad Plahotniuc, a avut o întrevedere cu Thorbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei. Potrivit serviciului de presa al formațiunii, subiectele principale abordate în cadrul întâlnirii…

- "Am o abordare diferita, incerc sa folosesc cat mai rar cuvintele este important sa și trebuie. Imi propun sa fiu descriptiv, nu normativ, toți știm cum ar arata lucrurile la modul ideal. Ce se joaca in Republica Moldova - power politics și real politik sau dezbatere de idei, valori, principii,…

- Igor Dodon a avut o intrevedere miercuri, 29 noiembrie, cu ambasadorul Federatiei Ruse in Republica Moldova, Farit Muhametsin. Seful statului si-a exprimat „regretul in legatura cu provocarile ce continua la adresa reprezentantilor Federatiei Ruse care sosesc in Moldova pentru a participa la diverse…

- Sunt semne ca relatiile dintre Chisinau si Tiraspol au intrat sub auspicii mai bune. Zilele acestea, la Viena, unde se desfasoara o noua reuniune in formatul „5+2”, se discuta despre noi masuri de intarire a increderii intre Republica Moldova si auto-proclamata Republica Transnistreana.

- Redactia de la Chisinau a ziarului rusesc „Komsomoliskaya pravda” scrie ca norul radioactiv, depistat deasupra Europei in septembrie-octombrie, ar veni din Romania si nu din Rusia, asa precum a mentionat recent presa romana. Potrivit publicatiei, concentratia de izotopi din aerul atmosferic al Romaniei…

- Președintele pro-rus Igor Dodon a concluzionat, dupa Summitului Parteneriatului Estic care a avut loc la Bruxelles, ca șansele Moldovei de a se integra în UE sunt aproape egale cu zero pentru urmatoarele decenii. Mai mult, Dodon susține ca pâna acum guvernarile pro-europene…

- Ambasada Rusiei în Republica Moldova protesteaza împotriva vandalizarii monumentului din Falești al poetului rus Alexandr Pușkin și solicita o ancheta minuțioasa în acest caz. Poetul rus a petrecut câțiva ani de autoexil la Chișinau, oraș caruia i-a dedicat și câteva…