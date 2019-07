Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Nicolae Robu trece prin clipe grele, in aceasta perioada. Mama primarului Timișoarei s-a stins din viața la Spitalul Orașenesc Ineu, din județul Arad, la varsta de 87 de ani. Mariuca Robu va fi inmormantata miercuri, in Bocsig, localitatea aradeana in care primarul Timișoarei s-a nascut.…

- Regizorul si scenaristul Franco Zeffirelli, cunoscut pentru filme ca „Iisus din Nazareth” si „Romeo si Julieta”, a murit sambata, la Roma, la varsta de 96 de ani, potrivit La Repubblica.

- Romanciera portugheza Agustina Bessa-Luis, una dintre cele mai populare scriitoare din generatia sa, care insa se retrasese din viata publica de peste 20 de ani, a murit luni la Porto (nord) la varsta de 96 de ani, au anuntat apropiatii sai pentru agentia de presa

- Conducerea Poliției Romane a dispus, duminica, verificari la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Timiș, dupa ce un polițist a fost impușcat mortal, in localitatea Izvin din județul Timiș, in timpul unei misiuni, de catre un barbat care este urmarit internațional pentru talharie. „Aș dori…

- Traducatoarea Micaela Ghitescu, detinuta in inchisori comuniste si decorata de presedintele Portugaliei cu cea mai inalta distinctie, a murit la varsta de 87 de ani, potrivit news.ro.Micaela Ghitescu, decorata la Bucuresti de presedintele Portugaliei in 2015 cu insemnele de Mare Ofiter al…

- Marele duce Jean al Luxemburgului, care a ajutat la transformarea ducatului intr-un centru financiar internațional, a murit la varsta de 98 de ani, a anunțat fiul acestuia, Henri, citat de Reuters.

- Familia miliardarului vizita Sri Lanka, de Paște, cand au avut loc atacurile teroriste soldate cu moartea a cel puțin 290 de persoane și alte sute de raniți. O noua explozie luni in Sri Lanka „Din pacate, putem confirma aceste informații. Va rugam sa respectați intimitatea familiei. Nu mai…

- Un tanar vrancean a murit in Anglia, iar familia are nevoie de ajutor pentru repatrierea trupului neinsuflețit. „Suntem profund indurerați de dispariția fulgeratoare a tanarului Barladeanu Adrian din Marașești. Familia are nevoie foarte mare de ajutor financiar pentru repatrierea lui acasa! Primaria…