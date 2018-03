Stiri pe aceeasi tema

- Intamplator președintele Donald Trump a avut nevoie de mai bine de 15 luni pentru a prelua puterea conferita de poporul american. Acest lucru a avut loc in noaptea de joi spre vineri, cand Donald Trump l-a schimbat pe consilierul pentru Securitate Naționala, H.R. McMaster, cu fostul ambasador al Statelor…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis s-a pronuntat, la Consiliul European, in favoarea comertului liber si a subliniat ca masurile protectioniste nu ajuta dezvoltarii globale, in contextul discutiilor din cadrul reuniunii, privind intentia administratiei…

- China a cerut vineri Statelor Unite ale Americii sa retraga "cat mai curand posibil" noile taxe impuse la importurile de otel si aluminiu anuntate de administratia Trump, deoarece "vor avea un grav impact" asupra comertului international, relateaza agentia EFE. Ministerul chinez al Comertului…

- Donald Trump l-a criticat pe Alec Baldwin, numindu-l „mediocru” si sugerand inlocuirea lui in emisiunea de satira „Saturday Night Live” (SNL) in care actorul il parodiaza. Comentariul presedintelui american vine dupa ce artistul a spus ca se simte „in agonie” de fiecare data cand il interpreteaza…

- Germania s-a declarat ingrijorata cu privire la credibilitatea Statelor Unite ale Americii sub conducerea presedintelui Donald Trump. Nelinistea Berlinului a fost exprimata de seful diplomatiei germane, Sigmar Gabriel, in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, transmite dpa international.

- Baschetbalistul lui Cleveland Cavaliers, LeBron James, a declarat ca nu-l poate respecta pe Donald Trump deoarece nici președintele SUA nu are respect fața de alegatorii sai. Intr-un interviu acordat celor de la The Uninterrupted, starul din NBA nu a ezitat sa il atace din nou pe Trump: "Cand eram copii,…

- Fostul agent MI6 Christopher Steele, este cel care a dezvaluit ca Rusia are informații compromițatoare impotrvia lui Donald Trump. Washington Post a informat ca Steele a dat FBI-ului doar o parte din textul despre Trump și Rusia. Totodata, dosarul care a ajuns la FBI nu a ajuns din afara Statelor…

- Astazi, in cadrul emisiunii lui Ellen DeGeneres, se va difuza primul interviu cu Michelle Obama de dupa plecarea de la Casa Alba. In cadrul acestui interviu, fosta Prima Doamna a Americii vorbește despre cum s-au derulat lucrurile atunci cand a fost nevoita sa predea ștafeta Melaniei Trump, dar și ce…

- In primul sau discurs privind Starea Uniunii, presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, si-a reafirmat dorinta de a inaspri politica referitoare la imigratie si s-a pronuntat inca o data impotriva Loteriei Vizelor.

- Prima doamna a Statelor Unite ale Americii s-a lasat mult așteptata. Melana Trump a aparut in public pentru prima data pe anul 2018 și pentru prima data dupa acuzațiile de infidelitate care au aparut in legatura cu soțul sau, Donald Trump. Marți, superba Melania a participat la unul dintre cele mai…

- Donald Trump a facut multe anunturi importante la discursul despre Starea Natiunii. ”In ultimul an, lumea a vazut ce am stiut mereu: ca niciun popor de pe lume nu este la fel de neinfricat, de indraznet si determinat ca poporul american. Daca exista un munte, il urcam. Daca exista o frontiera, o…

- Relatia speciala dintre Marea Britanie si Statele Unite ale Americii este la fel de puternica in prezent cum a fost intotdeauna, a declarat joi premierul britanic Theresa May, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . “Aceasta relatie speciala dintre Marea Britanie si America este la fel de puternica…

- Romanul Gabriel Constantin a fost numit director general al hotelului de cinci stele Trump International Hotel & Tower din Chicago, parte a retelei hoteliere controlata de familia presedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, dupa cinci ani de activitate in cadrul diviziei Trump Hotels, potrivit…

- Donald Trump implinește astazi un an de la investirea in funcția de președinte al Statelor Unite. Sub conducerea lui, cea mai puternica țara din lume și-a schimbat la 180 de grade mersul politic, atat in plan intern, cat și extern.

- Presedintele american Donald Trump a spus, marti, ca ar invinge-o pe Oprah Winfrey in cursa pentru urmatorul mandat la presedintia Statelor Unite ale Americii, daca vedeta de televiziune si actrita ar decide sa candideze, scrie Reuters.

- Rolul președintelui Klaus Iohannis, ca reprezentant legitim al țarii peste hotare, este decisiv nu numai in politica de parteneriate, alianțe, angajamente, proiecte regionale, europene, euro-atlantice, dar și in ceea ce privește imaginea și forța proiectului de țara pe care Romania il propune și il…

- Deghizarea celebrului Nea Marin in președintele Trump a atras simpatia jurnaliștilor de la The Irish Post, care au redat momentele savuroase din platoul Antena 1. Pe poarta surpriza, Nea Marin și-a facut apariția cu un machiaj impecabil și o costumație care se incadra perfect in decorul de la Casa…

- Guatemala si-a aparat decizia, pe care a numit-o 'suverana', de mutare a ambasadei sale de la Tel Aviv la Ierusalim, in urma controversatei masuri similare anuntate de presedintele american Donald Trump, transmite miercuri dpa. Decizia a fost luata 'fara presiuni din partea Statelor Unite ale Americii',…

''Arhitectura si structura per ansamblu ale acestui arbore sunt profund compromise, iar copacul este in totalitate dependent de sustinere artificiala'', au declarat pentru CNN specialistii din cadrul U.S. National Arboretum.''Fara sistemul vast de cabluri, arborele ar fi cazut in urma cu…

