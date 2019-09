Stiri pe aceeasi tema

- Femeia a fost gasita intamplator de un barbat care taia iarba pe terenul sau. Cateva minute mai tarziu, politia sosea la fata locului, pentru a incepe investigatiile. Potivit ilsussidiario.net, este dificil de inteles cum a murit tanara romanca, deoarece trupul ei era intr-o stare avansata de degradare,…

- Rusoaica Margarita Plavunova, specialista in probele de sprint si garduri, a murit la varsta de 25 de ani, in timp ce se antrena. Moartea ei a fost confirmata pe Instagram de iubitul sau, atletul Pasha Sedykh.

- Cadavrul gasit sambata dupa-amiaza intr-o gramada de moloz, in judetul Ilfov, apartine unei femei care ar fi fost ucisa prin sufocare, informeaza News.ro. Corpul a folst gasit de un barbat care voia sa descarce dintr-o masina molozul pe care sl-a transportat, in zona Magurele. Politia are deja un suspect…

- O femeie romanca, in varsta de 48 de ani, care locuia in Grosseto, in regiunea italiana Toscana, a fost gasita moarta in propria locuința. De curand ii murise soțul italian și a ramas in grija celor de la serviciile sociale. Manca la o cantina pentru saraci din zona, a notat rotalianul.com. Ea lucrase…

- O batrana de 77 de ani din Turcinesti a fost descoperita fara suflare sambata dupa-amiaza intr-un lan de porumb de pe raza comunei Stanesti. Trupul neinsufletit al Floarei Hortopan a fost descoperit de un localnic la trei zile dupa ce femeia plecase...

- Ziua Independentei in Statele Unite a fost marcata de un cutremur puternic. Statul american California a fost zguduit de un seism cu magnitudinea de 6,4, cel mai puternic din ultimii 25 de ani. Miscarea tectonica nu a provocat victime, insa a facut pagube.

- Genul de filme SF a produs de-a lungul timpului o serie de filme spectaculoase pe care oricand le poți vedea ori revedea. Ți-am facut un top al celor mai bune filme SF din toate timpurile, pe care sa le vezi cel puțin o data in viața. Iata care sunt cele mai bune filme SF! De mai bine de un secol, filmele…

- Povestea unei femei din Statele Unite ale Americii a uimit o lume intreaga, intrucat ar fi murit pentru 27 de minute dupa ce a facut un infarct. Ea a fost readusa la viața și, inainte de asta, a scris un mesaj pentru familia ei.