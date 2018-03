Stiri pe aceeasi tema

- Marile companii digitale, precum Alphabet, deținatorul Google, si Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie, relateaza Bbloomberg, citat de News.ro.

- Actorul francez nu s-a dezis de indatoririle sale de cetatean rus si a mers sa-l voteze pe Putin. Cetatean rus din 2013, actorul francez Gerard Depardieu a votat duminica la Paris pentru alegerile prezidentiale din Rusia. „Putem sa va confirmam ca a votat deja”, a anuntat reprezentanta diplomatica de…

- Bogdan Chirieac a vorbit despre șansele lui Liviu Dragnea și Klaus Iohannis de a accede in turul doi al alegerilor prezidențiale. Analistul politic spune ca Liviu Dragnea are șanse foarte mari sa intre in turul al doilea daca va fi desemnat candidatul din partea social-democraților.…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat o profeție, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO. Ponta susține ca Liviu Dragnea va candida ”categoric” la alegerile prezidențiale, insa arata ca asta va fi un adevarat dezastru pentru PSD, care nu va prinde turul II.”Categoric Liviu Dragnea va candida…

- Tanara care și-a impușcat mortal iubitul pentru o “farsa pe Youtube”, a pledat vinovat la acuzația de crima de gradul al doilea. Cei doi tineri și-au dorit ca videoclipul filmat de ei sa devina viral pe internet, dar tot ce au pus la cale s-a incheiat tragic. Monalisa Perez, acum in varsta de 20 de…

- Leonard Orban a spus, pentru Libertatea, ca numele viitorului președinte al Consiliului European depinde și de alegerile europarlamentare din primavara lui 2019. "Se va putea vorbi de o discuție serioasa privind viitorul președinte al Consiliului European de-abia dupa alegerile pentru Parlamentul…

- Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatii, a indemnat toate partidele de opozitie sa boicoteze alegerile parlamentare din acest an, deoarece formatiunile politice respective nu ar avea sanse electorale in conditiile sistemului mixt de vot.

- Senatorul Ivan Duque va fi candidatul dreptei iar fostul primar al Bogotei, Gustavo Petro, va reprezenta stanga la alegerile prezidentiale din Columbia din 27 mai si 17 iunie, potrivit rezultatelor alegerilor primare organizate duminica de fiecare tabara politica, transmite AFP. Ivan Duque, din partea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sâmbata, într-un interviu pentru televiziunea NBC, ca nu acorda importanta investigatiei din Statele Unite privind presupuse interferente ale Rusiei în alegerile prezidentiale americane din 2016,

- Iohannis, despre cazul Ghita la intalnirea cu presedintele Serbiei: Nu e treaba presedintilor Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, ca nu este problema sefilor de stat sa discute situatia unui fugar, precum Sebastian Ghita, dar totusi a ridicat…

- Liderul Transnistriei a luat cuvantul la forumul "Вместе с Россией" („Impreuna cu Rusia”) care a fost organizat la Moscova de Fundația „Русский мир” („Lumea rusa”).

- Presa internationala trateaza pe larg rezultatele alegerilor din Italia vorbind la unison despre un esec major din perspectiva unitatii europene. Unii analisti au califcat cursa electorala drept ultima batalie dintre un val populist si neliberal care avanseaza si aparatorii timorati si acriti ai actualei…

- Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili a inregistrat un mesaj video catre membrii partidului „Mișcarea Naționala Unita“, in care i-a indemnat sa se pregateasca activ pentru alegerile din țara, dar și a subliniat dorința de a reveni la putere in Georgia. Adresarea a fost publicata de postul de…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, este invitatul emisiunii Adevarul Live Moldova de luni, 5 martie. Vorbim cu fostul ministru al Apararii de la Chisinau despre sansele unionistilor de a castiga sefia Capitalei in alegerile anticipate, despre valul declaratiilor…

- Bogdan Pralea HC Vaslui a obținut un succes necesar ca aerul in fața CSM Fagaraș, care va cantari foarte mult in ierarhia play-out-ului. HC Vaslui a obținut o victorie vitala pentru play-out, lupta pentru unul dintre cele doua locuri care mențin fara baraj in prima liga fiind destul de acerba. ”E o…

- "Uniunea Europeaa (UE) va petrece o seara proasta", a comentat duminica seara, pe Twitter, presedinta Frontului National (FN, extrema dreapta) francez Marine Le Pen. De fapt, coalitia formata de Forza Italia a lui Silvio Berlusconi, Liga si micul partid Fratelli d'Italia obtine aproximativ 35- din voturile…

- In plina criza a coaliției de guvernare din Israel, un sondaj arata care ar fi configurația politica a parlamentului (Knesset) in cazul organizarii de alegeri anticipate.Amenințat de partenerii de coaliție cu forțarea unor alegeri anticipate, partidul lui Netanyahu, Likud, ar caștiga 29 de…

- Dumitru Costin, secretarul general al AFAN, a comentat hotararea Adunarii Generale a FRF, prin care a schimbat un punct din regulament in așa fel incat sa blocheze candidatura lui Lupescu la președinția FRF. "Inca de pe vremea cand s-au adoptat aceste modificari, le-am considerat unele abuzive. Ministrul…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca la Adunarea Generala de alegeri din 18 aprilie vor participa 257 de membri afiliati. “Pe 18 aprilie, ore 11.00, va avea loc Adunarea Generala de alegeri. Am stabilit acest lucru, astfel incat sa avem o Adunare…

- Noul presedinte al filialei judetene a USR, Adrian Echert, a declarat sambata, pentru AGERPRES, ca si-a propus ca intr-un an de zile sa infiinteze cinci filiale noi si isi doreste ca la alegerile din 2020 Uniunea sa aiba candidat pentru postul de primar al municipiului Sibiu. "Eu am propus…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat, intr-un mesaj postat pe pagina personala de Twitter, ca administratia precedenta nu a depus suficient efort pentru a preveni ingerintele Kremlinului, iar presedintele Obama a ignorat amenintarea, informeaza cotidianul The New York Times, preluat…

- Batalia pentru alegerile prezidentiale din toamna anului viitor a inceput deja. Astfel, partidele fac tot felul de analize pentru a gasi candidatul ideal pentru aceasta functie, numai ca pe lista apar si multe surprize. Victor Ponta, omul infrant de Iohannis la alegerile din 2014 este decis sa isi…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca il sprijina pe fostul guvernator republican de Massachusetts si fost pretendent la Casa Alba Mitt Romney, care este acum candidat in alegerile pentru Senat din statul Utah si care de multe ori l-a criticat, informeaza marti AFP. Presedintele…

- FBI acuza 13 ruși de implicate in alegerile din Statele Unite și trei comanii ruse au fost numite de catre procuroul special Robert Mueller, cel care efectueaza o ancheta privind implicarea Rusiei in alegerile din 2016. Intre timp, președintele Donald Trump a scris pe Twitter ca echipa sa de campanie…

- Dupa 8 ani in Bundesliga, dintre care sase la Bayer Leverkusen (1990-1996) si doi ani la Borussia Monchengladbach (1996-1998), Lupescu si-a investit banii in Romania. La sfatul lui Gabi Oprea (coincidenta cu numele fostului vicepremier), personah controversat in fotbalul romanesc (presedinte la si…

- Sorana Cirstea s-a calificat azi in optimile de finala de la Doha, dupa ce a invins-o pe belgianca Eliste Mertens, scor 7-5, 6-4. Romanca va avea parte de o confruntare teribila maine, urmand sa o intalneasca pe Garbine Muguruza. "Sunt bucuroasa de victorie, a fost un meci solid. Elise e o jucatoare…

- 'Continuam lupta', a spus Saakasvili dupa sosirea din Polonia, sugerand ca intentioneaza sa ramana in Olanda, tara de origine a sotiei sale.Mihail Saakasvili a fost arestat luni intr-un restaurant din centrul Kievului si trimis imediat in Polonia la bordul unui avion, punandu-se capat unui…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat marti ca formatiunea va avea probabil un candidat pentru alegerile prezidentiale si ca acesta urmeaza sa fie stabilit in urma unui referendum intern. "Partea frumoasa la USR e tocmai acest lucru, ca incercam sa facem politica intr-un fel nou.…

- Plenul reunit al Parlamentului va dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, iar dupa dezbatere, parlamentarii vor vota o hotarare de aprobare a raportului, cu concluziile adoptate de comisie si propunerile formulate.

- Leontina Ionescu este romanca și participa in cursa electorala, intr-un Consiliu regional din Lazio, Italia. Femeia si-a anuntat candidatura pe o lista civica, una care il sustine pe actualul guvernator, Nicola Zinagretti. Leontina Ionescu are 59 de ani si-a petrecut mai…

- Iata ca un nou scandal s-a abatut asupra cuplului Ilie Nastase și Brigitte Nastase. Din spusele brunetei, fostul tenisman ar fi intrat in apartamentul ei și i-ar fi sustras cateva acte importante, noteaza click.ro. ”Ieri dupa-amiaza, Ilie a intrat in domiciliul meu personal in care stau singura din…

- Cei 27 de membri ai UE 'au dat un nou mandat Comisiei Europene pentru a negocia o perioada de tranzitie cu Regatul Unit al Marii Britanii', a anuntat pe Twitter presedintia bulgara a Consiliului UE. Aceasta tranzitie va dura de la data iesirii Marii Britanii, la sfarsitul lunii martie 2019, 'pana…

- Cei 27 de membri ai UE 'au dat un nou mandat Comisiei Europene pentru a negocia o perioada de tranzitie cu Regatul Unit al Marii Britanii', a anuntat pe Twitter presedintia bulgara a Consiliului UE. Aceasta tranzitie va dura de la data iesirii Marii Britanii, la sfarsitul lunii martie 2019, 'pana…

- Donald Trump vrea sa faca pace cu liderii mondiali la Forumul Economic de la Davos și spune ca sloganul lui ”America First” inseamna ca ca va pune mereu pe primul loc in SUA cand vine vorba de comerț, dar asta nu inseamna ca America va fi singura, scrie BBC News. „Statele Unite sunt deschise pentru…

- Perechea Irina Begu/Monica Niculescu, cap de serie numarul 10, a invins, marti, cu scorul de 4-6, 6-2, 6-0, cuplul american Jennifer Brady/Vania King, califcandu-se in semifinalele Australian Open, transmite News.ro . In faza urmatoare, romancele vor juca impotriva invingatoarelor din meciul Gabriela…

- Pompiliu Popescu este convins ca Ionuț Lupescu nu doar ca va candida pana la urma la șefia FRF, ci chiar va caștiga. Fostul medic al echipei naționale e de parere ca actualul președinte, Razvan Burleanu, chiar va lua in calcul și retragerea din cursa. "Sansele de a castiga conducerea fotbalului, pentru…

- In momentul de fața, Muncitorul se afla pe locul 8 in clasament, cu 3 victorii obținute in 11 partide jucate. Șansele echipei reșițene de-a ramane in prima liga sunt destul de mari, deoarece Spicom Sfantu Gheorghe nu a acumulat puncte, iar Targu Mureș are -2 puncte. Pentru ultima parte a…

- Statuia Libertatii, inchisa de sambata dimineata, dupa esecul negocierilor din Senatul american cu privire la buget, va fi redeschisa publicului luni.Citește și: RASTURNARE DE SITUATIE Reactia Elenei Udrea dupa ce s-a zvonit ca ar fi insarcinata Guvernatorul statului New York, Andrew…

- „La functia de presedinte poate candida oricine. Are sanse. Asa cum a castigat alegerile parlamentare, poate castiga si alegerile prezidentiale”, a declarat Niculae Badalau la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD. Liderul PSD Liviu Dragnea nu a dorit sa vorbeasca despre o posibila…

- Intrebat daca sustine organizarea unui congres PSD pentru desemnarea, in primavara acestui an, a candidatului social-democrat la alegerile prezidentiale, el a raspuns negativ. "Nu, ar fi o mare greseala. Daca noi am desemna un candidat, in trei luni de zile el dispare. (...) Nu discutam acum.…

- La inceput de an, internauții romani au primit o noua provocare, una cu iz romantic și detectivistic: un fotograf american ii cauta pe mirii din Romania carora le-a facut fotografii de nunta acum 37 de ani. Șansele de a-i gasi erau minime, mai ales ca barbatul nu le știa numele, iar dupa aproape patru…

- Actrita americana Cameron Diaz, in varsta de 45 de ani, este insarcinata pentru prima data, au anuntat in aceasta saptamana doua tabloide din Statele Unite. Intr-un set de fotografii publicate recent de tabloidul Radar Online, vedeta americana poarta o tinuta vaporoasa, iti tine o mana pe…

- O furtuna de zapada matura Coasta de Est americana – paralizand aeroporturi la New York, provocand inundatii la Boston si lasand zeci de mii de oameni fara curent -, iar autoritatile se tem de o scadere a temperaturii care ar putea sa agraveze si mai mult situatia, relateaza AFP. Ninsori importante,…

- Invocând o condamnare judiciara pe care Navalnîi o considera motivata politic, Comisia electorala a votat lunea trecuta în unanimitate respingerea dosarului sau de candidatura prezentat dupa o zi de mobilizare a partizanilor sai, care i-au asigurat numarul legal de semnaturi pentru…

- Anul 2018 – Speranța pentru dezvoltarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice – Fii eroul din umbra! 1 din 2 romani care depind de un transplant cu celule stem hematopoietice de la un donator neinrudit nu gasesc donator compatibil • Dezvoltarea Registrului Național…

- Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au anunțat, miercuri, ca au luat act de protestul pe care Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual il organizeaza in Bucuresti și iși exprima disponibilitatea la dialog. “In situația in care reprezentanții sindicali…