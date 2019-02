Stiri pe aceeasi tema

- Inca o diploma falsa! O tanara de 33 de ani din Galati, stabilita in Marea Britanie, ar fi vrut sa fie medic in Marea Britanie cu o diploma falsa care ar fi fost eliberata de o facultate de medicina din Romania.

- La Spitalul Județean Ilfov, timp de 10 ani, femeile au fost consultate, cusute și bandajate dupa operațiile de cezariana de Raluca Birsan, doctor cu diplome inventate. Ministrul Sanatații Sorina Pintea a confirmat ieri investigația jurnalistica a Libertații: "Diploma de licența și actul de rezidențiat…

- Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti anunta ca voluntara de la Spitalul Ilfov nu figureaza in evidentele institutiei de invatamant, precizand ca nu a fost eliberata o diploma pe numele acesteia.Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti anunta,…

- Sorina Pintea a declarat ca Spitalul de Urgenta Ilfov a incheiat cu falsul medic un contract de voluntariat care nu se incadra in prevederile Legii 78, subliniind totodata ca femeia a depus o diploma de studii falsificata, urmand ca Ministerul Sanatatii sa depuna o plangere.

- Din 2017, zeci de studenți și medici rezidenți de la Facultatea de Medicina din Cluj-Napoca fac voluntariat in diverse zone rurale din Transilvania. Ei formeaza „Caravana cu Medici”, o asociație umanitara care ofera servicii medicale gratuite inca din 2014, in acest moment avand trei filiale mari…

- Evenimentul ajuns la a IX-a editie a devenit deja o traditie, fiind organizat de Societatea Studentilor Medicinisti Galati, in parteneriat cu Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati si Facultatea de Medicina si Farmacie.

- Aproximativ 70 de oameni s-au adunat, sambata, in fata Spitalului Judetean de Urgenta din Ramnicu Valcea, pentru a le cere medicilor de la Pediatrie și conducerii spitalului sa raspunda pentru copilul de un an, internat o zi, care a ajuns in moarte cerebrala la Bucuresti. Pe 3 ianuarie, copilul a fost…

- George Ulieru s a nascut in data de 8 septembrie, la Campulung Muscel, in anul 1884, acolo unde a si murit, pe 28 august 1944. Acesta este cunoscut ca fiind un prozator si fondator a catorva reviste de cultura din tara, dar si pentru colaborarile pe care le a avut cu revista "Analele Dobrogei". Ulieru…